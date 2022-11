Los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Nicolás Maduro, de Venezuela, tendrán hoy su primer encuentro presencial, en el palacio de Miraflores de Caracas.



Le puede interesar: Tras condena a alias 19, primera línea amenazó a juez: 'Nos vemos en las calles'



Si bien mucho se había hablado de esa aproximación, hasta el punto que se mencionó la posibilidad de que el venezolano estuviera en la posesión del mandatario nacional, o que se encontraran en la apertura de la frontera, finalmente se acordó el encuentro para hoy.

Y lo cierto del asunto es que la cita va más allá de una mera reunión para tratar temas de agenda bilateral. Con lo de hoy, prácticamente se sella un nuevo inicio con el país vecino después de que durante el gobierno del presidente Iván Duque las relaciones con Venezuela estuvieran en un punto muerto.



Incluso, Duque fue uno de los gestores de que Maduro fuera demandado ante la Corte Penal Internacional. Además, siempre calificó a Maduro de “criminal” y “dictador”.

Pero con la llegada de Petro la relación entre los dos gobiernos se restableció muy rápido con el nombramiento de embajadores. Además, ambas administraciones decidieron avanzar en la reapertura de las fronteras, hace apenas un mes.



El último encuentro de Maduro con un presidente colombiano se dio con Juan Manuel Santos, el 11 de agosto de 2016, en Puerto Ordaz (Venezuela).

La cita

De acuerdo con el reporte entregado ayer por la Casa de Nariño, Petro irá con “su equipo de trabajo para sostener un almuerzo con el mandatario venezolano”.



Durante la reunión, los dos mandatarios hablarán de la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



Pero, sin duda, el tema de la guerrilla también se tocará. Para nadie es un secreto que buena parte de los cabecillas de estos grupos se refugian en el país vecino. Y a ello hay que añadir que Venezuela será uno de los países garantes para los diálogos con el Eln, a punto de iniciarse. Además, el anuncio de la cita de hoy se produjo días después de que el jefe de Estado colombiano aseguró que estaba dispuesto a conversar con Maduro para llegar a acuerdos sobre el control fronterizo.



Según Petro, tras un mes de la reapertura de la frontera “solo han pasado 2,5 millones de dólares en productos”, por lo que cuestionó de manera vehemente que “la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados y funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión”.

El único interesado de una foto de Petro- Maduro es Maduro, porque sabe que esa foto le va a servir para ganar posiciones políticas internas en Venezuela, FACEBOOK

TWITTER

Para Jairo Libreros, catedrático del Externado, el más interesado en esta reunión es el presidente venezolano. “El único interesado de una foto de Petro- Maduro es Maduro, porque sabe que esa foto le va a servir para ganar posiciones políticas internas en Venezuela, pensando en los escenarios de las elecciones. Mostrarse como una persona diferente, tolerante en lo que ha sido en su legado como mandatario, sabe muy bien que eso lo va a fortalecer en el plano internacional”, señaló el profesor Libreros.



Para el analista Guillermo Henao, Maduro jugará un papel importante en la ‘paz total’ de Petro y, por ende, “solicitará no solamente la reactivación de la frontera sino que pedirá apoyos para algunos proyectos estratégicos en su país y, además, respaldo político para mantenerse en el poder”.



Sobre el encuentro, el dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró: “Cuánto tiempo hacía que presidentes vecinos no se reunían. No por culpa de Venezuela. No se atrevían a hablar con nosotros porque los regañaban en Estados Unidos”.



“Para enmarcar en la historia de las desventuras del país. Petro reunido con el narcodictador y genocida Maduro. Hablan de ‘potencia de la vida’, de respeto por los derechos humanos, y se reúnen con el mayor violador de derechos del continente”, dijo, por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.



Le puede interesar: La Casa de Nariño abre perfiles en redes sociales