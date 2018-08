España destaca 'extraordinario esfuerzo’ de Colombia con venezolanos

El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este jueves, tras un encuentro con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, que la Unión Europea aprobó una ayuda de 35 millones de euros a América Latina para enfrentar la crisis migratoria procedente de Venezuela, que está afectando a la región y particularmente a Colombia.

En el encuentro, Sánchez reconoció “el extraordinario esfuerzo” de la sociedad colombiana al acoger a los migrantes venezolanos. “Creo que esto es importante decirlo, porque Colombia está acogiendo a más de un millón de seres venezolanos que están saliendo en éxodo masivo como consecuencia de la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela”, sostuvo.



“Reconocer también el compromiso humanista, ¡humanista!, del presidente Duque para que no se expulse, no se considere a estas personas sin ningún tipo de cabida, de futuro, de ubicación”, dijo Sánchez.



Duque agradeció al mandatario español su preocupación por la crisis migratoria procedente del vecino país y dijo que es una situación sin precedentes.



“Colombia es un país que ha abierto sus puertas con fraternidad a los hermanos venezolanos que han sido víctimas de una dictadura oprobiosa, que ha ido eliminando las libertades y que ha arruinado económicamente una sociedad”, dijo.

Para el jefe de Estado colombiano, la situación que se vive “es una crisis migratoria sin precedentes en la historia reciente de América Latina que exige mucho para Colombia, mucho en lo fiscal, mucho en lo social, pero que estamos dispuestos siempre a salir adelante porque lo que no podemos es ser indiferentes a ese sufrimiento”.

Apoyo a la paz

El mandatario español también recordó que Duque ganó las elecciones con un proyecto político que tenía dentro de su discurso unas modificaciones al acuerdo de paz.



“A mí me parece que lo más importante es que el presidente Duque no reniega de la paz, no reniega de los acuerdos; al contrario, por las conversaciones que hemos tenido y también con el Gabinete, lo que he visto es un Gobierno comprometido con la paz”, aseguró.



Y renglón seguido anunció que España lo que va a hacer es ponerse a disposición del gobierno de Colombia y que cualquier asunto que se necesite de España para consolidar la paz “ya les adelanto que diremos que sí, que estaremos con nuestros hermanos de Colombia para que esto sea una realidad más pronto que tarde”, precisó.



