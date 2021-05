Encuentro de Duque con comité de paro: clave que dialogaron

Optimista. Así se declaró el Gobierno Nacional al término de la primera reunión con el Comité Nacional del Paro, realizada ayer en la casa de Nariño, en procura de lograr un acuerdo que ponga fin a las protestas en el país que han incluido muertes, denuncias de violación de los derechos humanos y bloqueos de vías que están generando desabastecimientos en algunas ciudades.

Y si bien no hubo ningún punto de acuerdo, es claro que se trató de una primera reunión que tenía fundamentalmente unos propósitos exploratorios para ver qué se podía hacer.



Por eso, en el marco del encuentro, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal, destacó en más de una ocasión la importancia de ese primer encuentro.



La reunión comenzó pasadas las 12:30 de la tarde con la presencia de los delegados del comité del paro –entre los que había dirigentes sindicales de diversas organizaciones– y se terminó casi sobre las 4 de la tarde.



El presidente Iván Duque, tras saludar a varios de ellos de manera directa, escuchó a

los asistentes. En la reunión hubo 18 intervenciones, al término de las cuales el mandatario contestó una a una. Duque les reiteró que lo primero es garantizar la protección de todos los ciudadanos, e hizo énfasis en la no violencia.



Le puede interesar: Tras reunión con Duque, Comité Nacional del Paro no llega a acuerdo

¿Qué viene ahora?

De todas maneras en el marco del encuentro, el Gobierno resaltó que está listo para tener un espacio que permita concertar. En ese sentido, el Ejecutivo planteó que –si los miembros del comité estaban de acuerdo– ambas partes podrían comenzar a trabajar en procura de avanzar en las reglas de juego para construir un acuerdo y encontrar los temas esenciales.



Eso es lo que debe seguir, si los dirigentes del paro aceptan.



Le puede interesar: La mala hora de la canciller Claudia Blum

Los desacuerdos

Percy Oyola, de la Confederación General del Trabajo (CGT) destacó que hicieron la exploración “y no se encontró el camino para lograr una negociación”.



El dirigente sindical comenzó por destacar que ellos llegaron fue a hablar de un proceso de negociación y que el Gobierno les habla de un espacio para construir acuerdos.



Pero Oyola igualmente aclaró que para el comité del paro hay unos asuntos que deben acordarse antes de sentarse a negociar.



Dijo que entre esos puntos están las garantías para ejercer la protesta social, que “no las hay en los actuales momentos”. También mencionó que se le ha pedido al Gobierno la desmilitarización y la sanción a los responsables de hechos violentos, y en ese sentido incluso habló de 40 muertes en las protestas.



Como tercer punto, mencionó que se le pidió al gobierno que acompañara al comité del paro a reunirse con las comunidades en Cali, que están manifestándose.

“Tramitar estos puntos es algo fundamental”, dijo Oyola.



Sobre lo que viene, el dirigente sindical dijo que el comité del paro se va a reunir para definir cuál es el camino a seguir.



Analistas consultados por este diario coincidieron en señalar que, para ser una reunión exploratoria, se allanó el camino. “Mi impresión sobre la jornada de hoy es que es muy positivo que exista un encuentro ya entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro. A mí no me parece que sea muy catastrófico que no hayan acuerdos porque por parte de los manifestantes, quienes vienen avanzando en la protesta social en el país, hay interés en la negociación. Lo que se busca es que el Gobierno escuche y que se siente en una mesa de negociación a abordar una agenda que es muy grande”, dijo Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional de Medellín.



Por su parte, el analista Mauricio Vargas aseguró que el diálogo por si solo es positivo. “Pero tengo la impresión que los organizadores del paro han confundido el fin con la forma. Y en vez de trazar unas metas alcanzables para luego eventualmente más adelante buscar otras, me parecen que se han engolosinado con el paro mismo y creo que no saben muy bien qué hacer para acabarlo, y eso los obliga a huir hacia adelante, seguir haciendo marchas y paros. Pero igual por lo menos se sentaron a dialogar”.



Tanto la ONU como la Iglesia expresaron su voluntad de restablecer la negociación (ver nota anexa). Por ahora, habrá que esperar a que las partes se pronuncien.

POLÍTICA

EL TIEMPO