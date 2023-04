El expresidente de la república, quien también se vio envuelto en la polémica luego de referirse al sistema de salud colombiano como “uno de los mejores del mundo”, aseguró en la W Radio que el presidente Gustavo Petro “ha tenido problemas en todas sus políticas”, partiendo de que el objetivo del gobierno debería ser concertar, mas no pelear, insultar o dividir: “En una democracia cuando no hay diálogo no se pueden solucionar los problemas de la gente”, dijo.