En Venezuela están vendiendo los 'paquetes' para migrar a Colombia

La migración venezolana no solo se está organizando desde la irregularidad, sino que también se ha vuelto un negocio, especialmente en el vecino país. A través de las redes sociales se están promocionando, como cualquier agencia de viajes, los recorridos hasta la frontera con Colombia, con todas las garantías.

“Colombia por Arauca”, se puede leer en uno de los mensajes promocionales publicado en redes sociales en los cuales se ofrece, entre otros asuntos, “seguridad total”.



De acuerdo con esos anuncios, el viaje que se hace por carreteras venezolanas en bus también incluye un “refrigerio ligero”, hidratación, “pase de trocha”, el asesoramiento total, el “pago de alcabalas (retenes militares en Venezuela)”, una atención personalizada y enlaces internacionales para quienes tienen la idea de pasar a Colombia para seguir hacia otros países.



En la promoción se anuncian las fechas de salida y se dan unos números en Venezuela para que los interesados se comuniquen.



Otro de los avisos incluso recuerda que el traslado se hace en “unidades con aire acondicionado” y se ofrece el acompañamiento hasta el terminal de transportes de Arauca.

Anuncio promocional en redes sociales. Foto: Archivo particular

Por eso Merardo Tovar, secretario departamental de Gobierno, ha bautizado esto como “el paquete migratorio”, pues a los migrantes les están ofreciendo llevarlos a donde quieran. Es decir, cualquier ciudad de Colombia o moverlos hasta otros países.



El punto es que los venezolanos pueden tomar un bus o cualquier otro vehículo desde la frontera con total tranquilidad, en la medida que por ahora no tienen ninguna restricción, en lo formal, para moverse por las carreteras nacionales.



Es más, al frente del río Arauca, por donde llegan las canoas todos los días pasando a los migrantes, hay venezolanos que les ofrecen a sus paisanos los viajes en bus hasta el interior de Colombia o hasta las fronteras con otros países. Obviamente también hay ofrecimientos de hospedaje, alimentación y de hasta servicio de ducha.

otro anuncio promocional en redes sociales Foto: Archivo particular

Pero incluso en Arauca se ven buses particulares llegados del interior del país listos para mover a los migrantes.



“Es un reunión que tuvimos las autoridades locales esta semana se habló de abrir investigación a las empresas de transporte”, dijo Tovar.



Para el secretario, aquí hay un cartel que se aprovecha de los migrantes.



En Arauca para nadie es un secreto que el paso de las canoas por el río, por el que no solo se mueven migrantes, sino contrabando y hasta drogas, es controlado por el Eln, las disidencias y los guardias venezolanos. Ellos cobran desde 2.000 hasta 20.000 pesos, dependiendo del momento, por el paso de cada migrante.



Y lo cierto es que cada día parece haber más gente interesada en abandonar Venezuela. A finales del año pasado era un promedio diario de unos 180 personas que pasaban por Arauca y en los primeros tres días de la semana anterior se reportaron 2.000.



Precisamente la semana pasada fue tal el flujo de venezolanos que el terminal de Arauca fue necesario cerrarlo como medida de prevención.



Claro que no todos toman un bus, son muchos los que una vez pasan el río inician su travesía a pie por carretera hasta Bogotá o hasta sus ciudades de destino.



Según Tovar, parte del problema radica en que falta gente para controlar la frontera, que, en su opinión, es responsabilidad del Gobierno Nacional. “La Armada no da a basto para cuidar los 190 kilómetros de frontera por río que tenemos y de Migración Colombia solo hay ocho funcionarios”, dijo.

El negocio

Si bien nadie quiere hablar del asunto, es un hecho que la migración se ha convertido en un negocio. Según conoció EL TIEMPO, por mover a una persona desde el interior de Venezuela hasta la frontera con Arauca, más exactamente hasta Guasdualito, en el estado Apure, el cobro es de entre 35 y 40 dólares. Sí, dólares porque ahora en ese país todo se negocia en dólares y hasta en pesos.



En Guasdualito todo se coordina para llevarlos hasta El Amparo (al frente de Arauca) y de ahí pasarlos el río.



Un migrante contó que le cobraban 280 mil pesos por traerlo en bus hasta Medellín, pero dijo que se les ofrece transporte para cualquier lado del paìs.



Es más, lo que han contado algunos de los migrantes es que esas 'agencias' les cobran entre 600 y 700 dólares por sacarlos de de su país y llevarlos hasta otras naciones vecinas como Ecuador o Perú, pasándolos por Colombia.



Esto incluso ha generado que en la zona de frontera ahora el dólar sea una moneda fuerte y con la cual se puede negociar sin mayores tropiezos.



Precisamente la semana pasada las autoridades en Arauca capturaron a un hombre por tráfico de migrantes.



Al venezolano, coordinador de viajes, le hallaron en su poder tiquetes de viaje, un cuaderno con itinerarios nacionales e internacionales y costos de los mismos. Le fueron incautados 1.400 dólares y 2,3 millones de pesos.



Anuncian nueva llegada

La queja en Arauca es que en Colombia no se les pone límites a los migrantes, que incluso han agredido a autoridades locales cuando se les restringe el acceso.



A esto se suma que no hay control para los venezolanos que recorren el país a pie o en automotor. Y es por eso que redes sociales en Venezuela ya comenzó a prepararse un nuevo 'tour' de personas para traerlas hasta Arauca el próximo 8 de febrero.

Desde Venezuela ya está preparando una nuevo viaje para este 8 de febrero Foto: Archivo particular

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET