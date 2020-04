Un ministro muy ocupado y otros secretos

Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

‘Vice’, pinchado

El nuevo viceministro de Agricultura, el excandidato conservador a la alcaldía de Medellín Juan Camilo Restrepo, tuvo que pedir un permiso especial para viajar en carro hasta Bogotá a fin de asumir su cargo esta semana, debido a que no hay vuelos. A Restrepo no le quedó otra opción que manejar él mismo su propia camioneta durante el largo recorrido de 400 kilómetros que hay entre Medellín y Bogotá.



El viaje fue tranquilo, con una carretera semivacía, hasta que llegando a Guaduas, Cundinamarca, se pinchó. No le quedó más remedio que buscar el gato y la cruceta y cambiar el neumático.