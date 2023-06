En los círculos políticos comienzan a sonar nombres para ocupar el codiciado puesto que deja Laura Sarabia.



Se habla de que podrían ser personas muy cercanas al presidente Petro, como Augusto Rodríguez, director de la UNP y amigo del mandatario. También Jorge Rojas, actual embajador en Bélgica y quien fue secretario privado del hoy Presidente en la Alcaldía de Bogotá. También suena Daniel Rojas, director de la SAE y quien tiene muy buena relación con el mandatario. E incluso se habla de Alfonso Prada, exministro del Interior. Pero este, por ahora, prepara sus maletas para ir a la embajada de Colombia en Francia.

Volvió funcionaria



Ante la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, tomó juramento en enero como nueva viceministra de Empleo y Pensiones, Flor Esther Salazar. Foto: Ministerio de Trabajo

El regreso de Flor Esther Salazar al Gobierno ha dado que hablar. La nueva directora de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda no salió nada bien del Ministerio del Trabajo, donde era viceministra de Empleo y Pensiones. Tras su renuncia en febrero, en una dura carta, afirmó que “la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable” y dijo que su marcha era por motivos personales. En medios de comunicación trascendió que tenía serias diferencias con la ministra del Trabajo, pero esta lo negó y en su momento también argumentó que era por asuntos personales.



Enredos en la lista

En el Concejo hoy hay 3 curules del del Polo, 2 de la Colombia Humana, 1 de la UP y 1 del Mais. Foto: Cortesía

La construcción de la lista al Concejo de Bogotá del Pacto Histórico, que será cerrada, está enredada por un nombre: Daniel Mendoza, creador de Matarife. Tras varias pujas entre los partidos que conforman la coalición, se acordó que los siete primeros puestos serán según las actuales curules (3 del Polo, 2 de la Colombia Humana, 1 de la UP y 1 del Mais), pero todavía no definen el orden ni los nombres, aunque habría prioridad para los actuales concejales. La polémica se da porque algunos sectores están promoviendo que el octavo puesto debe ser para Mendoza. Quienes se oponen argumentan que este no hace parte de ningún partido del Pacto, por lo que se cuestiona que se le dé un puesto privilegiado.

REDACCIÓN POLÍTICA

