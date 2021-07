En secreto / ¿Se va el jefe de Planeación?

El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, parece tener previsto renunciar al cargo esta semana. Luego de tres años al frente de ese departamento habría tomado la decisión de retirarse para emprender algunos proyectos personales. Todavía no se ha definido quién lo reemplazaría.



Otro que se retira

La salida del presidente de iNNpulsa, Ignacio Gaitán, quien renunció a su cargo, está programada para el 7 de agosto. Al día siguiente, Gaitán, quien es muy cercano al presidente Iván Duque, asumirá la presidencia del grupo El Colombiano, en Medellín.

Carlos, al exterior

Esta semana se conoció la renuncia de Carlos Alberto Cortés, consejero de Información y Prensa del presidente Iván Duque. ‘Carlitos’, como lo llaman periodistas, ministros y todo el mundo, fue jefe de prensa de Duque durante la campaña. El apelativo tiene su razón de ser: en un cargo tan estratégico y fundamental para la Presidencia, Cortés se ha caracterizado por su calidad humana, su disposición de servicio y su apoyo permanente a los periodistas que cubren la información de Presidencia. Él continuará apoyando al Gobierno desde otras responsabilidades y emprenderá una nueva misión en el exterior.

​A cuatro manos

En su reciente visita a Colombia, Ingrid Betancourt tuvo una agitada agenda de entrevistas con protagonistas de todos los sectores. Y en una reunión con el expresidente Juan Manuel Santos acordaron hacer un libro a cuatro manos sobre la paz y la operación Jaque. Así que Ingrid regresó a París con el encargo de empezar a escribirlo.

Óscar Iván pide cita

Óscar Iván Zuluaga Foto: Mauricio León. CEET

La candidatura de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia todavía no se ha cocinado del todo en el Centro Democrático (CD). Mientras tanto, se conoció que Zuluaga le pidió una cita al presidente Duque para hablar sobre asuntos de la vida nacional y los retos del país. La reunión sería este miércoles en Palacio. A propósito de Óscar Iván, para algunos en el CD, si él se lanza, debe haber un consenso en torno a su nombre, pero eso no ha caído bien entre algunos de los precandidatos, quienes han dicho que no se van a retirar.

Con pinta de candidato

El exconcejal de Bogotá Hollman Morris estuvo de correría por los Llanos. En Yopal habló con uribistas, a quienes les dijo que si Colombia Humana gana la presidencia no gobernará “contra ellos”. Y a los hacendados, que no se expropiarán tierras, que se titularán.

Copiando

La directora de la Agencia de Contratación de Ecuador, María Sara Jijón, buscó al director de la Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra Eficiente, Andrés O’Meara, para conocer el trabajo que viene realizando en transparencia, optimización de recursos públicos y eficiencia administrativa. Tras el encuentro, se supo que quieren adoptar todas las políticas que viene implementando Colombia, que serán una prioridad para el vecino país, ya que ella no solo se sorprendió por los resultados obtenidos, sino que además programará una visita para conocer en detalle el trabajo.

'Llamadas de la felicidad’

La alcaldesa Claudia López sorprendió a varios jóvenes de Bogotá con ‘llamadas de la felicidad’. Durante la entrega de los resultados de la primera convocatoria ‘Jóvenes a la U’, que se llevó a cabo el viernes, ella les anunció a cinco de los primeros 5.371 beneficiarios del programa, vía telefónica, en vivo y en directo, que habían ganado una

beca completa para estudiar toda su carrera y un subsidio de sostenimiento semestral. La noticia que recibieron, entre otros, dos jóvenes madres cabezas de hogar, colmó el auditorio de la Alcaldía de emociones.



