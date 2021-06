En Secreto / Las listas del Pacto Histórico

Mucho se ha hablado de la conformación de las listas al Congreso en el 2022 del Pacto Histórico, una convergencia de partidos y organizaciones de izquierda que buscan aumentar su presencia en el Legislativo.



Uno de los temas por definir es la cabeza de la plancha al Senado, para lo cual se barajan dos posibilidades: la primera, que sea una mujer, y la segunda, que sea un congresista con reconocimiento y votos para que jalone la lista, que en principio se ha definido que sería cerrada. Lo que ha llamado la atención es que el petrismo, protagonista de este proyecto político, ha guardado silencio hasta el momento.



Visto bueno

Cuando el presidente Duque le ofreció a Juan Carlos Pinzón el cargo de embajador en Washington, este le respondió que lo iba a pensar. En la decisión final, su esposa, Pilar, fue clave. Ella fue la que le dijo que aceptara, y más cuando Juan González, consejero presidencial de Biden, lo respaldó. Están alistando maletas para volver a la capital estadounidense.

Libro sobre jurisprudencia

El Consejo de Estado y la Comisión de la Verdad están trabajando de forma conjunta en un libro que recoja la jurisprudencia sobre el conflicto armado en Colombia. En el documento se tratan cuatro temas principalmente, en relación con casos que llegaron a estudio al alto tribunal: ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno. Para la tarea fueron designados el magistrado Ramiro Pazos, del alto tribunal, y el comisionado Carlos Beristain.

Otro que se va

Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, se va este lunes del Gobierno. Su renuncia ya fue tramitada. Su retiro se da unos pocos meses después de que fuera elegido secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

Mangostino, con sello de origen

La Alcaldía de Mariquita lleva seis meses trabajando para conseguir el sello de origen para el mangostino, su fruta emblemática que ya se exporta a cinco países. La Gobernación del Tolima está cofinanciando el estudio técnico que exige la Superindustria. En Mariquita se están asociando los productores y se hace un inventario de las tierras y familias beneficiadas.



​'Fuego amigo’

Una de las mayores polémicas de las sesiones ordinarias del Congreso que concluyen hoy fue el archivo del proyecto de ley que creaba la jurisdicción agraria. Lo llamativo es que fue la única iniciativa de implementación del acuerdo de paz que presentó el gobierno actual. Al parecer, detrás de su hundimiento hubo ‘fuego amigo’ entre sectores del Ejecutivo y parte de la bancada del Centro Democrático, que no lograron ponerse de acuerdo. Según se lo confirmaron a EL TIEMPO tres fuentes distintas, el proyecto fue impulsado por funcionarios como el consejero Emilio Archila. Sin embargo, a congresistas uribistas no les gustó y, tras llamadas de algunos ministros y viceministros, la iniciativa no se agendó y se hundió. Congresistas como Angélica Lozano culparon a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, de “querer hundir” el proyecto.

Vacunación total

Ovejas, en Sucre, será el primer municipio donde se va a vacunar contra el covid-19 a toda la población adulta sin distingo. Todos los mayores de 18 años del casco urbano serán inmunizados, como un plan piloto.

Ahora sí, ‘factoring’ electrónico

A partir del 1.º de agosto, la Dian lanzará el Radian: un sistema para darle vida a la factura electrónica digital en Colombia. En ‘plata blanca’ eso significa que las facturas, que hasta hoy requieren de algunos procesos en papel, se transen de manera 100 por ciento digital. El Radian es una especie de depósito centralizado de valores (Deceval) de facturas electrónicas. Actualmente, la factura se imprime: hay que escanearla, enviarla, confirmar sellos y más trámites. Ahora, y de manera digital, desde una aplicación desde el celular se busca que el empresario pueda vender su factura, con un descuento mínimo, con el propósito de contar con liquidez para lo que necesite.



Aló gerente

La gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango Foto: Archivo particular

El viernes, la gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango, llegó hasta las instalaciones del call center en el que se atienden diariamente por vía telefónica las quejas y solicitudes de los usuarios en la Acualínea 116. Muchos de los usuarios no se percataron de que la persona que atendía sus llamadas y gestionaba sus solicitudes era la gerente de la entidad, quien revisó detalladamente el procedimiento de recepción de peticiones, quejas y reclamaciones de los ciudadanos para implementar mejoras.

Buscan evitar exportación

Un grupo de organizaciones internacionales que busca la prohibición definitiva de la exportación de ganado en pie le enviaron una carta al Congreso en la que le piden que se suspendan este tipo de exportaciones. Le piden que apoye la aprobación del proyecto de ley por el cual se prohíbe la exportación marítima de animales en pie con fines de consumo. Le dicen que han sido testigos de numerosos escándalos por embarcaciones hundidas, por cadáveres de animales arrojados al mar y por los brotes de enfermedades que han surgido en estos viajes, debido a la alarmante insalubridad. Argumentan que a esta situación se añaden agravantes como la contaminación medioambiental.





