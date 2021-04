Las advertencias de César Gaviria

Al expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, le siguen haciendo lobby para que ayude con el trámite de la reforma tributaria en el Congreso. Pero Gaviria se mantiene en que no tiene presentación que, en medio de la crisis económica que están viviendo millones de colombianos, se esté pensando en tramitar una tributaria. Por eso, ha insistido en que con el “Partido Liberal no cuentan para eso”. Y es más, si bien ya anticipó que el congresista que no acate la decisión de la colectividad de no apoyar la reforma se quedaría sin aval para el 2022, dijo que está mirando una segunda sanción por si alguno desobedece.

Excongresistas, preocupados

Un grupo de excongresistas pensionados andan muy preocupado por estos días por la reforma tributaria que se tramita en el Congreso y han estado llamando a varios legisladores para hablar del tema. Una de sus principales inquietudes es cómo quedarán sus mesadas si, como se está proponiendo, se incluye algún tipo de impuesto a las pensiones. Hasta el momento, al parecer, no han encontrado mucho eco entre los parlamentarios a los que han contactado.

Con la ruta lista

La próxima semana está programado un debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para votar el proyecto de ley que buscar regular las plataformas de movilidad. Lo que se ha movido en el Congreso es que, no obstante la presión del gremio de taxistas que ha amenazado nuevamente con paro, esta vez sí habría ambiente favorable para su aprobación en primer debate. La partida la estarían ganando los representantes que han entendido la dinámica de las nuevas tecnologías y las economías colaborativas. En varias ocasiones esta iniciativa no ha prosperado.



