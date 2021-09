En secreto: la llamada que aceleró la renuncia de Karen Abudinen

Uno de los hechos que desencadenó la renuncia de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, vino del Partido de ‘la U’. Muchos dicen que su salida se dio por la decisión de la bancada liberal de votar la censura contra ella, en la Cámara, pero aun así el Gobierno tenía mayorías.



El asunto hizo crisis cuando la presidenta de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, llamó a Casa de Nariño el miércoles a manifestar que su bancada estaba a punto de tomar la misma decisión de los liberales porque en medio de un debate electoral el costo para los congresistas de acompañar al gobierno sería muy alto, por tratarse de un escándalo de corrupción. El gobierno entendió que la mayoría que lo acompañaba era muy frágil y optó por la salida de Abudinen.



Nieto insiste en su condición

Rafael Nieto Loaiza, uno de los aspirantes presidenciales del Centro Democrático, se mantiene en su posición expresada esta semana: si el representante a la Cámara Edward Rodríguez se inscribe como aspirante del uribismo, él se marginará de la contienda, pues considera que hay cuestionamientos serios contra el parlamentario. Pero Rodríguez ya anunció públicamente que se inscribirá a más tardar el próximo 17 de septiembre, por lo que el pulso se agudiza al interior de la colectividad.

La selección en el Nuevo Liberalismo

El Nuevo Liberalismo le apuesta a escoger sus candidatos al Congreso de una manera diferente, que no sea a dedo. Quiere un proceso amplio y democrático en el que la gente pueda mostrar su liderazgo y su hoja de vida. En ese sentido, piensan hacer convocatorias regionales para que los candidatos puedan inscribirse. Tienen dispuesto hacer debates entre quienes quieran ser candidatos; y sus hojas vida se publicarán para que las personas puedan opinar. El argumento es que quieren tener gente íntegra, idónea y comprometida con una nueva forma de hacer política.



Y Petro le deseó suerte

El pasado fin de semana, cuando el exconcejal Hollman Morris le comunicó a Gustavo Petro que no iba a ir en la lista al Senado del Pacto Histórico sino en la de Fuerza Ciudadana, al aspirante presidencial no le gustó mucho la idea. Le dijo que respetaba la decisión, pero que no la compartía. Le agregó que era un camino difícil, pero que de todas maneras le deseaba buena suerte. El asunto es que, por ahora, todo indica que en el Pacto no saldrá ninguno de los más reconocidos escuderos de Petro. Hollman se va, y Gustavo Bolívar ha dicho que quiere el puesto 20 en una lista cerrada.

Invitados a conmemoración

El Gobierno invitó al secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, así como a todos los miembros del Consejo de Seguridad para que vengan a Colombia en noviembre y participen en la conmemoración del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz con las Farc. No es solo para que palpen lo que se ha hecho en su implementación, sino para evidenciar el apoyo internacional a este proceso.

Lo que cobran

Varios bufetes de abogados de Haití han expresado su interés de defender a los 18 colombianos que están detenidos sindicados de participar en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse. Según lo que ha trascendido a través de familiares de los detenidos, las ofertas se inician en 170.000 dólares y van hasta los 230.000, por todo el grupo.

Llegará otra mujer

Ante la salida del Gobierno de Karen Abudinen del Ministerio de las TIC comenzaron las especulaciones alrededor de quién ocupará ese cargo. Incluso se ha mencionado con insistencia el nombre de Víctor Muñoz, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Lo que ‘En secreto’ conoció es que ese cargo será para una mujer, para mantener la cuota de género en el gabinete. Y Muñoz seguirá al frente del Dapre.

Todo por el puente

El célebre puente sobre el río Magdalena que une a Girardot con el resto del país no tiene habilitado el paso vehicular desde hace varias semanas. Este jueves se conoció que sólo volverá a operar en el primer trimestre del 2022. Dado el impacto que esto puede tener para la región, por las actividades turísticas de fin de año, los pobladores de Flandes y de Girardot han anunciado que se tomarán las vías de esta zona hasta que obtengan una solución oficial de urgencia.

Petición billonaria

Los gobernadores van a pedirle al Gobierno que los deje endeudarse y generar vigencias futuras con cargo al Fondo de Regalías, para ejecutar obras de gran envergadura en sus departamentos. Los mandatarios se centran en que en ese Fondo hay unos $ 20 billones.



