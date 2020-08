El hombre clave para acceso a la vacuna contra el covid-19 en Colombia

Cortesía Ministerio de Ambiente

¿Quién responde?

​

El jueves, en la Plenaria de la Cámara se realizó un debate sobre la explotación minera en el páramo de Santurbán, Santander. Lo particular fue que el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, quien estuvo presente, recordó que no podía conceptuar debido a que presentó un impedimento por haber asesorado a Minesa, empresa relacionado con el proyecto de explotación. Ante esto, la Plenaria se dispuso a escuchar al ministro encargado de Ambiente para ese caso, Alberto Carrasquilla, quien explicó que su actuación frente al tema “aún no ha arrancado”, por lo que tampoco podía responder.