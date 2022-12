El presidente Gustavo Petro estuvo el martes en la noche en Buenos Aires, Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados. El helicóptero que lo llevaba tuvo que hacer dos intentos para aterrizar. Después bajaron al pueblo, donde el mandatario y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, debieron pedir posada al alcalde. Los demás miembros de la comitiva debieron salir a buscar dónde hospedarse por lo que incluso tuvieron que despertar a más de una persona del pueblo para que les abrieran algunas casas.



Con un ojo en el Mundial

Laura Sarabia, la jefa de Gabinete presidencial, está dentro de las más fanáticas del Mundial en la Casa de Nariño, porque el Presidente parece que no le para muchas bolas al fútbol. Incluso ella tiene uno de los mejores puntajes en una polla que se está haciendo con gente de Casa Militar. Cuando el tiempo lo permite, ven los partidos en buena medida por celular.

¿Y Quintero?

En el Pacto Histórico todavía no tienen claro si para las elecciones regionales del próximo año contarán en Medellín con el apoyo del movimiento independientes, que lidera el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero. No han dicho ni sí ni no.



Daniel Quintero y Gustavo Petro en un evento en Medellín.

Y el ganador es...



La embajada en Portugal parece tener a más de uno con ganas de irse. Es así como ha trascendido que el exsenador Temístocles Ortega organizó una fiesta en Popayán y algunos la vieron como una posible despedida. Esta semana estuvo por Europa el senador Roy Barreras, presidente del Congreso, quien ha dicho que se retira en julio y no le disgusta esa embajada. Pero también hay quienes aseguran que Juan Fernando Bautista incluso ya mandó parte del equipaje para la capital portuguesa.

Visita navideña

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, tiene previsto realizar un recorrido por 10 batallones en los próximos días para hacer unas visitas y llevar el regalo de Navidad a la tropa. El 24 de diciembre irá a acompañar a los soldados que están más al norte de la península de La Guajira. Va a llevarles algunos obsequios navideños, así como un mensaje de apoyo.



Puja

La pelea entre el Pacto Histórico y el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, está al rojo vivo. Desde el Pacto acusan a Amaya de quererse tomar la universidad. Y la gente de Amaya cuestiona al representante Pedro Suárez de estar incentivando a algunos estudiantes a generar protestas en su contra.

No pasa el malestar



Esta semana se conoció un decreto del presidente Petro en el que da vía libre a su asesor jurídico para que se encargue de las posesiones de los magistrados de las altas cortes. Y esto no cayó muy bien en los togados, que ya de por sí venían molestos, pues hace pocos días Petro los dejó plantados en la posesión de dos de ellos. Entre los magistrados hay quienes dicen que no se puede responder con grosería a la actitud del Presidente, pues deben prevalecer las relaciones armónicas entre los poderes. Lo cierto es que el malestar no ha pasado.

Plata privada



Zandra María Bernal, la alcaldesa de Socha, un pequeño municipio de Boyacá en límites con Casanare, realizó esta semana las ferias del municipio por todo lo alto. Entre otros artistas, llevó a Silvestre Dangond, Pipe Bueno y Alan Ramírez. Y ante las críticas de diversos sectores que se quejaron por la elevada suma dinero que costaría esa fiesta, la alcaldesa, que es una empresaria del sector minero de Boyacá, les respondió que no se gastó un solo peso del presupuesto. Que todo se hizo con recursos del sector privado.