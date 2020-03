En secreto / Renault cerró sus plantas de producción en la región

La multinacional Renault confirmó esta semana el cierre de actividades de producción en América Latina, “hasta nuevo aviso”, dependiendo de la situación de salubridad en la región. Dijo que esto se hace para proteger a sus empleados y en cumplimiento de las medidas tomadas por los diferentes gobiernos. Esa medida afecta a las plantas de Argentina, Brasil, Chile y la de Envigado, en Colombia. Por todos, son 9.000 empleados.

Los que no han podido cumplir la cuarentena

Pese a haber estado en reuniones con el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien dio positivo en covid-19, los alcaldes, gobernadores y altos funcionarios del Gobierno que han podido cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio se cuentan con los dedos de la mano. Las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias es que si alguien tiene contacto cercano con una persona que tenga coronavirus de inmediato debe proceder a un aislamiento preventivo de dos semanas. Sin embargo, en este caso y debido a sus obligaciones, son pocos los que han podido seguir el consejo. Lo que sí hicieron casi todos los que estuvieron en las reuniones con López fue practicarse la prueba para saber si son portadores del virus.



Las ocupaciones de Uribe

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha dividido estos días de cuarentena en dos actividades. Por un lado, sigue en contacto permanente con sus congresistas analizando académicamente al tema del coronavirus y, por el otro, se ha dedicado a responder correos y mensajes de texto de carácter social que le envían diferentes instancias de todo el país pidiéndole ayuda.

El exmandatario casi no da abasto y diariamente trata de contestar más de 400 mensajes de los ciudadanos. Incluso, se ha manifestado “apenado” por no poder darles una respuesta satisfactoria a todos los mensajes.



​Movimientos congelados

Justo antes de que el Gobierno declarara el aislamiento obligatorio, había trascendido que la nueva secretaria general del Ministerio de Agricultura, Martha Lucía Rodríguez, estaba pidiendo renuncias protocolarias para definir a quién ratificar y a quién remplazar. Pero debido a la cuarentena y a otras decisiones del Ejecutivo la nómina quedó congelada. Por eso, en algunos sectores conservadores, partido que hoy tiene esa cartera, hay un sentimiento de frustración porque aspiraban a proponer nombres para las vacantes.



Comenzaron a llegar los decretos

La Corte Constitucional, que está sesionado de manera no presencial, hasta el viernes había recibido 16 de los decretos que a la luz del estado de emergencia ha promulgado el Gobierno Nacional. Tiene que hacerles el análisis de constitucionalidad a ese tipo de decisiones del Ejecutivo. El alto tribunal tiene todos los términos suspendidos, excepto la revisión de los decretos de emergencia y los conflictos de competencia en materia de tutelas

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en Corabastos Foto: Vicepresidencia

La Vicepresidenta en Corabastos

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ha estado muy activa en la campaña para enfrentar el coronavirus, estuvo en Corabastos esta semana inspeccionado que se esté cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno Nacional para garantizar el abastecimiento alimentario.



Pide curul y retroactivo

Pese a que el Consejo de Estado no ha dejado en firme su decisión de devolverle la curul a Ángela María Robledo, ella ya se comunicó con la Cámara de Representantes para que la posesione nuevamente como congresista. En días pasados le envío una comunicación a la corporación en la que no solo le pide que le retorne su curul, sino que también le solicita que le paguen los sueldos del periodo en el que no estuvo en el Capitolio. La Cámara se ha limitado a responderle que hasta que no le notifiquen la decisión judicial no puede acceder a ninguna de sus peticiones.



El rito del secretario

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, es uno de los servidores públicos que están dando ejemplo en esta época. Todos los días sale de su casa alrededor de las 6 a. m.con tapabocas y guantes. Va a operativos y hasta hace perifoneos sobre la importancia de quedarse en casa. Cuando termina la jornada, regresa a su vivienda y apenas entra lo primero que hace es aplicarse un spray desinfectante sobre su ropa y zapatos. Luego se quita todo, lo pone en una cesta y procede a una buena ducha. Tras esto, pasa a saludar a sus dos pequeños hijos y a su esposa.



Preocupado por mascotas

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, preocupado por la situación de muchas mascotas abandonadas en el departamento, inició, con el apoyo de las alcaldías municipales, un censo para poder brindarles alimentación (concentrado) y mejores condiciones de vida.



POLÍTICA