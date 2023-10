El regalo de Petro a Xi Jinping y el choque en el Gobierno por la reforma / En secreto

El presidente Gustavo Petro volvió esta semana a China, donde estuvo hace 30 años durante todo un mes. Esta vez viajó por invitación del presidente de ese país, Xi Jinping, y llegó hasta el Gran Palacio del Pueblo, donde se reunió con el mandatario chino a quien le regaló una balsa muisca precolombina. Y entre lo más llamativo de la visita del jefe de Estado a China está el mensaje que dejó en el mausoleo a Mao Zedong. “Tenía 15 años cuando leí a Mao, sus tesis filosóficas y sus estudios sobre la contradicción (…) Sembraste ilusiones a la juventud entera del mundo y abriste el camino para que tu pueblo fuera grande en la tierra, comandante”. En ese momento, el presidente Petro tenía 15 años y la guerrilla del M19, de la que hizo parte, había sido fundada un año atrás.

Otro choque por la reforma



Las cifras de la reforma rural integral, y particularmente de la formalización de tierras, siguen generando choques entre el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, el último, durante la presentación de un informe sobre avances en la implementación del acuerdo de paz. Allí, frente a decenas de funcionarios del sector Paz, hubo críticas directas desde la cartera de Jhenifer Mojica por los datos en Siipo, que es la plataforma donde se registra la información del posconflicto. Una asesora de la ministra habló de datos que no corresponden a la realidad, de falta de transparencia y hasta de una tendencia a simular la implementación. Del otro lado no hubo respuesta, apenas murmullos, miradas, anotaciones en una libreta y una breve intervención en donde no hicieron mención a los reclamos.



Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, en el debate de control político por crisis cafetera. Foto: Cámara de Representantes

No hubo tiempo para más



Esta semana siguieron llegando al Consejo Nacional Electoral solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos y al tribunal electoral le tocó rechazar esas peticiones porque no daban abasto y, prácticamente, ya no se podía hacer nada. Se espera, entonces, que ahora el trabajo que tuvo el CNE durante las últimas semanas se traslade al Consejo de Estado, que tiene la última palabra sobre las irregularidades. Pero pueden pasar meses para que se tome una decisión de fondo y hasta los demandados ya estarían posesionados si ganan.



El manifiesto de Duque



Iván Duque apoya al sector privado Foto: El Tiempo

El expresidente Iván Duque participó esta semana en Nueva York del evento ‘Moral Money’, sobre medioambiente, organizado por el prestigioso medio financiero Financial Times, del que también participó el nobel de Paz y exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore. Duque, quien se ha convertido en un destacado conferencista, se refirió a su Manifiesto Verde para América Latina que muy pronto se convertirá en un libro.

La petición a Ariel



El senador Ariel Ávila ha publicado durante los últimos meses una serie web sobre candidatos cuestionados titulada Los impresentables. Allí ha expuesto los nexos de candidatos con condenados por corrupción como Mario Castaño. Las publicaciones suman más de 12 millones de impresiones en redes sociales y más de un candidato ha llamado al senador para pedirle el favor que no lo incluya entre los impresentables.

Vuelve el Congreso

Hay bastante expectativa por el regreso del Congreso, pues lleva más de dos meses prácticamente trabajando a media máquina porque los parlamentarios tenían los ojos puestos en campaña. Sin embargo, es toda una incógnita el futuro de las reformas sociales, ya que algunos sectores aseguran que su avance y aprobación dependerán, en buena medida, de los resultados de las regionales. Por lo pronto, ya la Cámara citó a plenaria y se espera que siga la discusión de la reforma de la salud.