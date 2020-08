En secreto... El llamado de empresarios antioqueños a Uribe

Presidencia

¿Más emergencia?

​

Esta semana, el presidente Iván Duque tomará la decisión de si amplía o no la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. Todo indica que la ampliará un tiempo más, pero se incrementarán las excepciones. Mientras tanto, gobernadores y alcaldes están alistándose para la apertura, pues saben que su futuro político se lo juegan con la reactivación económica. El que no consiga plata o apoyo del presupuesto nacional para proyectos sabe que no saldrá muy bien librado. Por eso están muy activos.