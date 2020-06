El embajador que ha conseguido vuelos humanitarios hacia Bogotá 

Archivo Particular

Deshojando la margarita

​

Hay varios sectores del Centro Democrático y personas del común que le han estado pidiendo al abogado Abelardo de la Espriella que aspire a la presidencia para el 2022. Quieren que sea el candidato del uribismo. Pero el polémico abogado nada que les da el sí. Él por ahora dice que no es un tema que lo desvele, que es muy prematuro hablar de campaña y que si sale “un gallo bueno”, no tiene ningún problema para apoyarlo. Pero tampoco ha dicho que no.