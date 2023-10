Así fue el encuentro en Europa entre el fiscal y el canciller / En secreto

El inesperado encuentro del fiscal Francisco Barbosa y el canciller Álvaro Leyva, el pedido a Vladimir Fernández y la cumbre de la centroderecha en Ciudad de México en la que podría participar Javier Milei. Estos son los secretos políticos de la semana.



Encuentro en Europa



En el viaje del fiscal general, Francisco Barbosa, a Roma, Italia, se dio un inesperado encuentro. Al salir del evento oficial entre el Gobierno de Italia y representantes de América Latina, al cual estaba invitado, se cruzó con el canciller Álvaro Leyva, quien estaba en el viejo continente en una conferencia. El jefe del ente acusador y el ministro Leyva sostuvieron un amistoso encuentro e incluso mencionaron luchas en las que coinciden, como la consolidación de la paz y su vínculo con la JEP, que Barbosa defendió desde su conformación. A pesar de estar hoy en orillas opuestas, como por ejemplo en los últimos días discreparon sobre el conflicto entre Israel y Palestina, primó el diálogo y la democracia.



El pedido para Vladimir



No fue una sorpresa la elección del secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Tras su victoria en el Senado, varios parlamentarios, principalmente de oposición, le pidieron que no olvidara que lo eligieron como jurista y le recordaron que no olvidara el respeto por la separación de poderes. Él se comprometió. El magistrado entrante, por ahora, está alistando el empalme, pues en mes y medio dejará su cargo en la Casa de Nariño y cruzará la plaza de Bolívar para asumir en la Corte. Por ahora, no suenan nombres para su reemplazo, pero se comenta que podría ser un externadista

Vladimir Fernández fue elegido como nuevo magistrado de la Corte. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Cumbre de la centroderecha en Ciudad de México

Esta semana en Ciudad de México se reunirán representantes de los principales partidos de centro y derecha de Latinoamérica, España y Alemania. El martes, miércoles y jueves se celebrará el Foro América Libre, el cual busca hacerle contrapeso al Foro de San Pablo, que congrega a líderes de izquierda de América Latina. Allí se suscribirá una declaración en favor de la democracia, la libertad y se rechazará el socialismo. Hay expectativa por la posible participación del candidato a la presidencia de Argentina Javier Milei.

REDACCIÓN POLÍTICA

