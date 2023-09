Laura Sarabia, quien estuvo esta semana en la Comisión VII de la Cámara, donde fue citada a un debate de control político por ser directora de Prosperidad Social, dejó una muy buena impresión.



Para sorpresa de muchos, que esperaban una actitud hostil, fue bastante conciliadora, respondió todas las críticas y hasta invitó a congresistas de la oposición a tomar tinto y ampliar las respuestas sobre la ejecución del presupuesto en el DPS.



Colaboración armónica

El Congreso y la Casa de Nariño, que en los últimos meses no han tenido la mejor relación, trabajaron armónicamente para que el Capitolio Nacional acogiera el cuerpo del maestro Fernando Botero y rendirle un homenaje durante tres días.



El decreto de duelo emitido por el Gobierno facilitó toda la organización que ejecutó el Congreso y, dicen desde el Legislativo, aunque no se trabaja armónicamente en muchos temas, el homenaje al pintor los unió.



Se pensó que iba a haber molestia porque el presidente Petro no asistió al evento del viernes –canceló a última hora–, lo cierto es que desde un principio les dijeron que el mandatario asistiría el viernes o mañana a la ceremonia de la Catedral Primada, en la plaza de Bolívar en Bogotá.

Homenaje al maestro Fernando Botero. Capitolio Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

Armonía II

Homenaje al maestro Fernando Botero. La Paloma de la Paz Foto:

Otros que también estuvieron sincronizados en medio de los homenajes al fallecido artista Botero fueron el presidente Petro y el expresidente Juan Manuel Santos. El exmandatario asistió el viernes al Capitolio para acompañar la velación. Desde allí sugirió que la obra de la Paloma de la paz, la cual fue donada por Botero en el 2016, fuera llevada de Casa de Nariño al Congreso para acompañar los honores. “Sería un bonito gesto”, dijo. Su petición fue escuchada, pues el jefe de Estado ordenó ayer el traslado.

El pulso en la Corte por decreto

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá el martes para seguir debatiendo el futuro del decreto del Gobierno que declaró la emergencia económica y social en La Guajira, pero aún no hay nada definido y están contando votos. La ponencia que lo avala, con condicionamientos, tiene un ambiente favorable, pero no mayoritario. La decisión final para el futuro de una de las grandes apuestas del presidente Petro está en las manos de algunos magistrados indecisos.

Se estancó el bloque antipetro

Los acercamientos de un bloque antipetrismo en Antioquia para las regionales de octubre se estancaron. Andrés Julián Rendón, candidato uribista, se ha consolidado como el principal candidato de la derecha y más tras la adhesión de Eugenio Prieto a su campaña. Sin embargo, la posibilidad de una alianza con Luis Fernando Suárez quedó prácticamente enterrada. A Suárez, quien trabajó en la actual administración, no le gustó la alianza entre Rendón y Federico Gutiérrez, quien va por la Alcaldía de Medellín, mientras que al bloque de Andrés Julián no lo termina de convencer la cercanía de Suárez con el gobernador Aníbal Gaviria. Esto les da más posibilidades a candidatos como Luis Pérez y Esteban Restrepo, ya que los votos del centro-derecha se dividirán.



Andrés Julián Rendón, candidato por el Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

¿Por orden de lista?



El pulso por la presidencia del Consejo Nacional Electoral está candente. El periodo de la actual presidenta, Fabiola Márquez, finaliza la próxima semana y todavía no hay acuerdo sobre quién asumirá el cargo. La puja está entre los magistrados César Lorduy, de Cambio Radical, y Alfonso Campo, del Partido Conservador, pero hasta el momento ninguno cuenta con los seis votos necesarios para ser elegido. El asunto es que, si no se logra un consenso, la presidencia le correspondería por orden alfabético a Campo. El oficialismo buscaría una tercería.

Fabiola Márquez en un foro organizado por EL TIEMPO. Foto: Sergio Acero El Tiempo

Magistrados bien valorados



De los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia que aspiraban a hacer parte de las comisiones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se llevó a cabo esta semana en Perú y que lidera el presidente del alto tribunal, Fernando Castillo, tres resultaron elegidos. Se trata de Marjorie Zúñiga, Octavio Tejeiro y Francisco Ternera, quienes ahora harán parte de las comisiones de Género, Ética y de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos - Tribunales de Tratamiento de la Droga y el Alcohol (MARC-TTD, respectivamente).

Reuniones claves



Después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó en Cali su nueva política para combatir las drogas el pasado 9 de septiembre, desde los ministerios ya se han empezado a dar pasos para exponer las tesis de la estrategia con la que se busca reducir, para 2026, 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito.



En la Cancillería, por ejemplo, esta semana habrá reuniones claves en ese sentido. Se tiene previsto que tanto el lunes como el martes, el vicecanciller Francisco Coy sostenga unos encuentros con miembros del grupo antinarcóticos de Estados Unidos. Mientras eso sucede, en el Palacio de San Carlos en Bogotá, sede de esta cartera, la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor, tomará un avión con destino a Bruselas para asistir al segundo diálogo sobre esta materia con integrantes de la Unión Europea. La idea, en este caso, es exponer las bases de la nueva política que manejará Colombia.

La política de drogas fue construida por el Ministerio de Justicia, bajo el liderazgo del ministro Néstor Osuna (izq.). Foto: Milton Díaz-Presidencia-AFP

Gestiones internacionales por la selva del Darién



La espesa selva del Darién, que conecta a Colombia con Panamá, es el camino que utilizan miles de migrantes irregulares a diario para llegar a países del norte del continente.



La problemática que se vive en la frontera se ha convertido en un tema central en organismos internacionales; sin embargo, ahora una propuesta ajena a la crisis migratoria, pero relacionada con este espacio de la naturaleza, llegará hasta la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco).



Colombia ya tomó la decisión de iniciar gestiones internacionales para que ante dicho organismo se presente la iniciativa de la reserva de la biósfera del Darién. Los espacios que son declarados bajo esta figura, según la Unesco, promueven soluciones innovadoras con el fin de conservar la biodiversidad, preservar los ecosistemas y hacer frente al cambio climático.



REDACCIÓN POLÍTICA