Jorge Rojas, quien sonó para reemplazar a Laura Sarabia como jefa de Despacho, estaría descartado para ocupar ese cargo. El hoy embajador en Bruselas es uno de los hombres más cercanos a Petro y ahora es clave en Europa, por lo que no regresaría al país pronto. Se comenta que es uno de los ‘refuerzos’ que llegarían a la Casa de Nariño en la recta intermedia o final del Gobierno y el jefe del Estado lo tendría entre sus opciones para ser ministro.



París: mensajes cruzados



El presidente Gustavo Petro adelantó hace una semana su visita a París (Francia) que en principio culminaba el viernes 23 de junio. Sin embargo, por supuestos problemas aeroportuarios y cambios de agenda –según el decreto que extendió su estadía– se quedó hasta el domingo. Pero ¿qué hizo el sábado y el domingo? Los periodistas que lo acompañaron no saben.



En Palacio se informó que el jueves se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y allí se gestionó una cita con miembros de Dassault Aviation, empresa que fabrica los aviones de combate Rafale. Fuentes de la Casa de Nariño le dijeron a EL TIEMPO que la reunión estaba confirmada para el domingo al mediodía. Ese día, reporteros de este diario consultaron al equipo de prensa del Presidente sobre dicho encuentro, y estos afirmaron que se hizo. Finalmente, el lunes trascendió que, pese a esta información oficial, el encuentro no se realizó.



El presidente Gustavo Petro con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

¿Por qué no hubo cita en París?



Todo estaba listo para que este encuentro se llevara a cabo. De hecho, en la mañana del domingo se hizo una reunión de planeación del último día en París para tocar, entre otros, el tema de la reunión con los fabricantes de los Rafale C/F3. La versión que dan altas fuentes oficiales es que Petro al final consideró que lo hablado con Macron era suficiente y prefirió cancelar la cita.

Ponencia lista



El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, agendó como principal punto del orden del día de la Sala Plena de esta semana la decisión del impedimento presentado por los abogados de Nicolás Petro, hijo del

Presidente, contra el fiscal Francisco Barbosa. La magistrada Marjorie Zúñiga, de la Sala Laboral, ya radicó la ponencia.



Vuelve al ruedo



El presidente Petro decidió impulsar nuevamente a Ovidio Claros para la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así se lo comunicó esta semana al presidente de la junta directiva, su abogado Julio César Ortiz. Pero aún faltan votos. De los 12 miembros, solo 4 son nombrados por el Gobierno. La decisión queda en manos de los 8 representantes del sector privado.

¿Se echaron para atrás?



Después de la ‘jugadita’ del Gobierno para destrabar el trámite de la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara, todo estaba listo para que el 20 de junio se aprobara la iniciativa en su primer debate. Pero las cosas no salieron como esperaban en la Casa de Nariño. Para que se aprobara el proyecto buscaron el apoyo de dos congresistas liberales, quienes, sin importar que el jefe de su partido había ordenado no votar el proyecto, se habrían comprometido a apoyarlo. Sin embargo, estos dos congresistas les quedaron mal y no aparecieron en el debate final y a la postre el proyecto se hundió. En la Casa de Nariño no los quieren ni escuchar.

Jaime Garzón y María Soledad Garzón Forero

Molestias de los de carrera



Los funcionarios de carrera del servicio diplomático colombiano no quedaron conformes con los nuevos nombramientos de cónsules y primeros secretarios establecidos esta semana. Los diplomáticos cuestionan que personas cercanas al Gobierno y que no son de carrera quedaron en ciudades claves para la diplomacia, como María Soledad Garzón Forero, hermana de Jaime Garzón, quien será cónsul en Cancún, y Adriana de Francisco Baquero, hermana de Margarita Rosa de Francisco, quien estará al frente del consulado de Miami. Señalan que hubo “nombramientos a la carta”.