En los últimos días, en el Congreso se ha vivido una verdadera feria de condecoraciones. La Orden del Congreso parece que se ha repartido como pan caliente. Por los lados del Senado condecoraron a muchos de los legisladores que no vuelven, incluidos ocho del Centro Democrático. El único que no aceptó fue Ernesto Macías. También algunos ministros, magistrados, superintendentes y hasta el propio presidente del Senado, Juan Diego Gómez.



Y por la Cámara el asunto no fue menor. Las condecoraciones recayeron, entre otros, en el director de la Policía, algunas congresistas, ministros, representantes que no vuelven, el presidente de Corabastos. Es más, incluso en algún momento el Salón Elíptico, el Boyacá y el de la Constitución estuvieron ocupados al tiempo en entrega de condecoraciones.

Sí siembran minas

El alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, estuvo esta semana en Ginebra (Suiza), donde presidió la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal. En ese encuentro Restrepo reiteró que el Eln sigue instalando minas antipersonal en el territorio nacional y que es un cartel de la droga. El pronunciamiento se produce justo en momentos en que el presidente electo Gustavo Petro ha planteado la posibilidad de reabrir los diálogos con esa guerrilla.



(Le puede interesar: Petro designa a Álvaro Leyva Durán como ministro de Relaciones Exteriores)

Ginebra, Suiza 🇨🇭📍

Son determinantes los avances que hemos logrado como Oficina del Alto @ComisionadoPaz en materia de #DesminadoHumanitario, educación en el riesgo de minas y asistencia integral a las víctimas. Durante @MineBanTreaty entregamos informe. Aquí una recopilación:⬇️ pic.twitter.com/7WM6kImEl6 — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) June 24, 2022

La ruta con el Eln

Una de las iniciativas que tiene el presidente electo es abrir diálogos de paz con el Eln. Y en ese sentido, lo que se plantea es que solo habría que reanudar el protocolo que se tenía con ese grupo guerrillero, lo que implica que los miembros de ese grupo que desde hace unos tres años están en La Habana, en Cuba, volverían a ser los negociadores.

Los invitados

Hay incertidumbre sobre quiénes serán los invitados a la posesión del nuevo presidente. Lo que ha trascendido es que las invitaciones corren, en buena medida, por cuenta del actual gobierno, aunque se atienden algunos guiños que pueda hacer el presidente electo. Uno de los invitados será el expresidente Álvaro Uribe. Y una de las grandes dudas es a quién se va a invitar del Gobierno venezolano.



(También: La molestia del Centro Democrático con Uribe por aceptar diálogo con Petro)

Otra medición

Un nuevo sistema de medición de las audiencias en TV, impulsado por Claro y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), empezó a operar hace 6 meses y ya está arrojando resultados. La herramienta es de carácter independiente y surge en un mercado en el cual el rey de los estudios de rating ha sido Ibope. En los primeros 20 días de junio en el prime time (7 p. m. a medianoche) la medición de Ibope señala que Caracol tiene 59 % y RCN, 32 %. En la de Claro-CNC, Caracol obtiene 45,9 % y RCN, 45,8 %.

La espada de Bolívar

Esta semana el presidente electo Gustavo Petro habló de la espada de Bolívar tras su reunión con el presidente Duque. Y lo que se recordó es que esa espada estaba perdida hasta cuando el mismo Duque le pidió a Diego Molano, que entonces estaba al frente del Dapre, que la buscara. La encontraron en una bodega del Banco de la República. Luego, el objeto histórico fue llevado a la Casa de Nariño, donde incluso se organizó una guardia de honor. La espada estuvo refundida después del famoso robo del M-19 en la Quinta de Bolívar, en Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque y Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

¿De descanso?

Y a propósito de Petro, tiene previsto irse de vacaciones para Europa esta semana, por lo que piensa agilizar muchas de las actividades que tenía previstas en el transcurso de estos días. Lo que ha dicho el nuevo mandatario es que necesita tranquilidad para proceder a definir el gabinete que lo acompañará al inicio de su gobierno. Que lo quiere pensar con mucha calma, pues no se trata solo de tener un grupo eficiente de coequiperos, sino que también se les pueda enviar un mensaje de tranquilidad a varios sectores.

POLÍTICA