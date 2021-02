¿Qué significa la regularización de venezolanos que anunció Duque?

Como histórico calificaron expertos y organizaciones internacionales el anuncio del presidente Iván Duque de crear el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV), una herramienta que permite la regularización de los ciudadanos del país vecino que se encuentran en Colombia.

Entre los beneficios está que se permitirá la identificación de la población migrante y el otorgamiento de permiso de protección temporal. Incluso, podrán adquirir una visa de residentes, para lo cual tendrán plazo de 10 años.



Este Estatuto es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que, según el Gobierno, permite llenar los vacíos existentes, con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica.



De acuerdo con las cifras más recientes de Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encuentran más de un millón 729 mil migrantes venezolanos, de los cuales más de 966 mil, cerca del 56 por ciento, se encuentra en condición irregular.



El anuncio del Gobierno Nacional fue aplaudido por organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, que afirmó que esto “contribuye a la economía del país”.



“Saludamos el anuncio del presidente Iván Duque sobre la protección temporal que dará el gobierno a 1,7 millones de venezolanos en Colombia. Este acto de solidaridad permitirá que migrantes y refugiados accedan a servicios básicos y que contribuyan a la economía del país”.



Este mecanismo, de acuerdo con los analistas, resulta clave para el país, pues implica que los ciudadanos que han llegado de Venezuela tendrán mayor acceso a servicios básicos, como salud y educación y, además, se facilitará su ingreso al mercado de empleo formal, lo que podría ayudar económicamente al país en tiempos en los que las finanzas públicas se han visto golpeadas por la pandemia.



Eso sí, como lo explicó el investigador Jorge Mantilla, investigador asociado del Great Cities Institute, de Chicago, y quien ha estudiado este fenómeno, la regularización no implica que los venezolanos adquieran la nacionalidad colombiana.

“El Estatuto de Protección Temporal no le da derecho a voto a los migrantes venezolanos. Es un mecanismo de protección que da acceso a servicios y a la posibilidad de un empleo formal. Una medida humanitaria que no otorga nacionalidad”, dijo Mantilla.



Uno de los avances más importantes que otorga este estatuto tiene que ver con la salud, pues permite que los ciudadanos del país tengan derecho a acceder a los servicios de salud en Colombia de manera más equitativa, pero también implica que podrán aportar formalmente al sistema.



Igualmente, de acuerdo con los analistas, esto tendría también un impacto en la economía del país, no solo por el ingreso de miles de personas al mercado formal, sino porque se trataría de más personas tributando y habría mayor control sobre sus recursos.



“Regularizar la situación de casi un millón de migrantes venezolanos no sólo es la alternativa de política pública correcta en este momento, sino una gran inversión en el futuro del país”, manifestó el historiador e investigador en temas de seguridad ciudadana Alberto Sánchez.



De hecho, una reciente investigación del Migration Policy Institute demostró que las políticas públicas que mejoran la integración de los migrantes y refugiados en los mercados laborales de los países receptores podrían desempeñar un papel importante en la reducción de la criminalidad.



“Las relaciones entre el desempleo de los venezolanos y el crimen no violento en Colombia es quizás un argumento más para abordar activamente los problemas de estatus regular e integración laboral que enfrentan los recién llegados de Venezuela, particularmente mientras persisten las condiciones que impulsaron la crisis de desplazamiento masivo", indica el informe ‘Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas’, elaborado por esta entidad.



Y agrega: "En particular, los resultados de este análisis sugieren que las políticas públicas que mejoran la integración de los migrantes y refugiados en los mercados laborales de los países receptores podrían desempeñar un papel importante en la reducción de las ya bajas tasas de criminalidad observadas en estos datos, un tema que amerita más estudio”.

El panorama

De los 1,7 millones de venezolanos que están en Colombia, el 58 por ciento son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad. Mientras que más del 28 por ciento serían niños, niñas y adolescentes.



(Le puede interesar: ONU felicita a Colombia por nuevas ayudas a migrantes venezolanos)



Según Migración Colombia, en noviembre y diciembre de 2020 y pese al cierre actual de la frontera, fueron ubicados en las carreteras colombianas más de 18 mil migrantes venezolanos y se estima que diariamente, solo por Norte de Santander, más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional.



Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, lo cual quiere decir que en Colombia permanecerían más del 34 por ciento del total de venezolanos que han abandonado su país.

Reacciones

La decisión del Gobierno Nacional generó reacciones positivas de diferentes sectores. Incluso, líderes de la oposición venezolana agradecieron a Duque.



"En nombre de los venezolanos quiero agradecerle, presidente Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia.¡Cuente siempre con Venezuela!", manifestó Juan Guaidó.

URGENTE.Última hora.

Pte @IvanDuque dicta decreto de protección que favorecerán a más de 1.700.000 venezolanos refugiados en territorio colombiano.

Gracias a Colombia, a su pueblo y su Gobierno por esa solidaridad efectiva. ésas medidas deberían ser emuladas por otros gobiernos. — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) February 8, 2021

Hoy Colombia dio un ejemplo a la región y al mundo entero al otorgar estatus de protección temporal por 10 años a todos los Venezolanos en su territorio.



Mi agradecimiento al Presidente @IvanDuque, a su gobierno y al pueblo de Colombia por este acto histórico y generoso. pic.twitter.com/Pp8YaKomKJ — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 8, 2021

