En secreto: ¿qué hace Álvaro Uribe durante la cuarentena?

Andrea Moreno. EL TIEMPO

Pide curul y retroactivo



Pese a que el Consejo de Estado no ha dejado en firme su decisión de devolverle la curul a Ángela María Robledo, ella ya se comunicó con la Cámara de Representantes para que la posesione nuevamente como congresista. En días pasados le envío una comunicación a la corporación en la que no solo le pide que le retorne su curul, sino que también le solicita que le paguen los sueldos del periodo en el que no estuvo en el Capitolio. La Cámara se ha limitado a responderle que hasta que no le notifiquen la decisión judicial no puede acceder a ninguna de sus peticiones.