Ante una multitudinaria marcha, el presidente Gustavo Petro se pronunció en defensa de las reformas que adelanta su gobierno y anunció otros dos proyectos: reforma a la Ley 30 y a los servicios públicos.

Pero también se refirió al escándalo que sacude a su gobierno por los audios de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, y las interceptaciones a las exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete.

Avanzan las marchas en Bogotá: carrera Séptima.

“Están sobándose las manos a ver en qué momento aparece la noticia con la cual podrían destruir el gobierno popular. Aquí les digo y puedo decir con certeza: este gobierno no interviene teléfonos ni comunicaciones a nadie”, dijo Petro.

El mandatario insistió que su gobierno no allana la habitación de nadie sin orden judicial. “Con igual certeza les puede decir que en mi campaña no entró ni un peso sucio”, señaló el mandatario.

Las palabras de Petro se dan luego de que el Consejo Nacional Electoral citara a Laura Sarabia y al exembajador Armando Benedetti para que respondan varios interrogantes sobre supuesta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. Las dudas surgieron tras el audio de Benedetti señalando: "Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15.000 millones de barras, que pagara el tiempo de no sé qué mon..., te llevé a ti, llevé al h. p., de Prisa todo”.

Más adelante, Benedetti dijo en el audio: "¿O qué quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”.

En la manifestación, el presidente Petro agregó que “aquí no entró el ‘Ñeñe’, olvídense, entró a otro lado”, añadió.

Petro dijo que lo que quiere es transparencia y desde su campaña manifestó que su gobierno “no se pone al servicio de ningún cartel de contratistas de ninguna clase política corrupta o mafia que exista en Colombia”.

