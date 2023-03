Luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de poner fin al cese bilateral con el ‘clan del Golfo’, el mandatario realizó este lunes un consejo de seguridad en el municipio de Caucasia, Antioquia, una de las zonas más afectadas por el paro minero -que ya completa 19 días- y por la presencia de esta organización narcotraficante.



(Le puede interesar: ¿Por qué hizo crisis la 'paz total' con el 'clan del Golfo'? Análisis).

El ‘clan del Golfo’ manipula las necesidades de una población minera sujetándola incluso por su propia hambre, a una especie de confinamiento poblacional. FACEBOOK

TWITTER

“El ‘clan del Golfo’ manipula las necesidades de una población minera sujetándola incluso por su propia hambre, a una especie de confinamiento poblacional y a una instrumentalización para salvar lo que no es el interés de la pequeña minería, que es la gran minería ilegal, que a partir del oro está lavando activos y dólares que provienen de la actividad narcotraficante”, señaló el mandatario al término de la reunión.



En el encuentro, que arrancó después del mediodía y finalizó a las 4:30 p. m., también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, la cúpula de las Fuerzas Militares y el gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien llevaba dos semanas haciendo llamados al Gobierno para que hicieran presencia en la región del Bajo Cauca antioqueño.



Esto tras ataques como los ocurridos el domingo en la mañana en la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá,en donde cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público fueron incinerados en plena vía.

Las conclusiones

El presidente Petro indicó que no están persiguiendo la pequeña minería y que, de hecho, van a avanzar en la construcción de un distrito minero y productivo. “Todos los activos de la SAE, todos los activos que tienen tierras, hay que ponerlos al servicio del campesinado y de las víctimas del territorio”, dijo.



“Queremos avanzar en la formalización de pequeños mineros y mineros ancestrales”, agregó, por su parte, Gaviria.



Petro recalcó que la orden para las Fuerzas Militares es copar todo el territorio y de esta forma devolverles la tranquilidad a los pobladores de la región.



Durante la rueda de prensa que dio el Gobierno el domingo en la noche para anunciar la derogación del decreto que dio pie al cese al fuego bilateral con el ‘clan’, el ministro de Defensa Iván Velásquez anunció un despliegue de 10.000 uniformados y que, de ser necesario, enviará más tropas. La organización respondió a la noticia con una carta enviada a través de su abogado.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos quemados en el Bajo Cauca en la mañana del domingo. Foto: Denuncias Antioquia

Otra conclusión que dejó el consejo de seguridad es que habrá una reunión con todos los alcaldes del Bajo Cauca, el gobernador de Antioquia y el equipo de Gobierno de los diferentes ministerios para establecer la hoja de ruta de “la construcción democrática” en torno a la minería. “Nos reuniremos con alcaldes y Gobierno nacional para establecer una hoja de ruta que nos permita avanzar en soluciones al problema estructural que hoy vivimos en el nordeste y Bajo Cauca”, contó Aníbal Gaviria.



Otros puntos harán parte de esa agenda. Destaca la idea de iniciar un trabajo para lograr la legalización de maquinaria. “Buscamos que los pequeños mineros puedan ser propietarios de su propia máquina a través de, incluso, la transformación legal del Código Minero”, agregó.

Finalmente, hizo énfasis en que no va “a permitir que se use el territorio para depredar al ser humano y a la naturaleza en función de una codicia” y convocó a una cumbre nacional minera para iniciar un censo de la maquinaria con el fin de formalizar la actividad de la pequeña minería.



“Iniciaremos esta actividad para que el oro no sea de los grandes lavadores de dólares y del narcotráfico”, concluyó.



El cese del fuego con el ‘clan del Golfo’ fue acordado el 31 de diciembre del 2022 y este también incluía a la segunda Marquetalia, al Estado Mayor Central, disidencias de las Farc y al Eln —grupo que días después desmintió que hicieran parte del acuerdo—.

Facebook Twitter Linkedin

El consejo de seguridad arrancó después del mediodía y finalizó a las 4:30 p. m. del lunes. Foto: Presidencia de la República

Hostigamiento

Mientras el Presidente adelantaba el consejo de seguridad, se reportó un hostigamiento contra miembros de la Fuerza Pública que custodiaban la Troncal de Occidente, a la altura de Tarazá, justo en el lugar donde este domingo se incineraron los seis vehículos.



Los hechos ocurrieron en inmediaciones del corregimiento de Puerto Antioquia, a poco más de 70 kilómetros al sur de Caucasia, donde estaba el jefe de Estado. Fuentes militares consultadas por EL TIEMPO confirmaron que el hostigamiento fue por unos dos minutos y que se trató de disparos contra los militares. “No hubo enfrentamientos”, añadieron las fuentes.



En redes sociales se difundió un video en el que se escuchan las detonaciones que, al parecer, provenían de la montaña. Además, en las imágenes se ve cómo los soldados se repliegan para defenderse del ataque.

Facebook Twitter Linkedin

Hostigamiento a la Fuerza Pública en Tarazá en la tarde de este lunes. Foto: Denuncias Antioquia

Gobernadores piden ‘libertad y orden’

Horas antes de que arrancara el consejo de seguridad, gobernadores de más de una decena de los 32 departamentos de Colombia —incluido el de Antioquia y la Federación Nacional de Departamentos— publicaron la frase ‘Libertad y Orden’ en sus cuentas de Twitter, junto con una imagen del escudo del país.

“El mensaje para el Presidente es que a los grupos que no entiendan el llamado generoso del Gobierno, les sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la constitución y la ley”, dijo Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta.



Mensaje similar al que envió el expresidente Álvaro Uribe, quien pidió que “haya un acuerdo con los mineros, víctimas de la violencia, no sus actores”.

REDACCIÓN POLÍTICA CON REPORTERÍA DE NACIÓN

Más noticias