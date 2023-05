Aunque se trata de procesos electorales muy distintos, voces de la izquierda observan con preocupación los recientes resultados en las urnas en Chile y España. Al contrario, dirigentes de la derecha del país se muestran efusivos y lanzan campanas al vuelo para augurar una victoria el próximo 29 de octubre.



Ese será el 'día D’ de la intensa actividad proselitista de este 2023, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.101 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.



Algunos analistas ven en Chile y España un espejo para mirar la realidad política de Colombia. En esos países hubo en su momento fuertes movimientos sociales impulsados principalmente por los jóvenes. Pablo Iglesias y su movimiento Podemos se convirtieron en un fenómeno que irrumpió con tanta fuerza que alcanzó a llegar a ser el vicepresidente y condicionar la tareas del presidente Pedro Sánchez.



Gabriel Boric, por su parte, llegó a la presidencia de Chile y se creía que la nueva Constitución que en el futuro próximo tendrá ese país llevaría su impronta.



Entre la ilusión que generaron y el ejercicio del poder en Moncloa, los unos; y en el Palacio de la Moneda, los otros, se esfumó buena parte de ese capital político.



Hoy en España, el partido de Podemos está prácticamente en vías de extinción, mientras que en Chile, Boric clama sensatez porque sus oponentes tienen mayorías absolutas para imponer el texto de la nueva carta como lo consideren.



“Las elecciones en España dejan una alerta al progresismo de todas las latitudes. Debemos estar a la altura, responder a las necesidades de quienes nos votaron y no abandonar las calles ni a nuestra gente”, dice la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. “El único camino es la unidad en todas las listas y candidaturas territoriales”, asegura una de las dirigentes más cercanas al presidente Gustavo Petro.

¡Crece la derecha, crece el sentido común, la mentira es derrotada por la verdad! https://t.co/kuq8zrFZ8N — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 29, 2023

“España se liberó del socialismo. Triunfa el sentido común y al amor por la madre patria. El mundo se sacude de la ola roja para dar paso a la libertad”, asegura, por su parte, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático (CD).



Pero ¿sí es posible leer los resultados electorales de un país en otro distinto?



El analista político Gabriel Cifuentes lo duda. No cree que haya un efecto directo. Pero lo que sí es muy diciente, dice, es que son gobiernos de centro-izquierda que subieron al poder generando muchas expectativas con un discurso antisistema y que ante la incapacidad de ofrecer los resultados o cumplir con las promesas acordadas, generan mucho malestar y están devolviendo el péndulo.



“Se está regresando con una mayor velocidad a partidos de derecha y de derecha, digamos, no moderada. Entonces, si bien no hay un efecto directo, lo que sí se puede concluir de eso es que el fenómeno de las izquierdas, reactivas y de las ideas antisistema ante el incumplimiento de las promesas que las eligieron sí está precipitando seguramente a los electores a votar por opciones de derecha un poco más radicales”, afirma Cifuentes.

Los presidentes Gustavo Petro y Gabriel Boric Foto: Presidencia

El analista Rafael Piñeros, por su parte, cree que al día de hoy es difícil saber una respuesta del efecto que tendrá en las elecciones regionales de lo que ha ocurrido en Chile y en Espala. Porque, entre otras cosas, considera que es muy pronto para hacer pronósticos electorales o establecer tendencias que se puedan mantener.



Aunque él sí augura que en las elecciones regionales los resultados podrían pasar factura a los candidatos del oficialismo por varios motivos, que en su concepto son cuatro.



Primero, las grandes reformas requieren tiempo y negociación para ser implementadas. Eso no se da en un año y la gente está intranquila e inconforme.



Segundo, la popularidad del presidente Petro viene cayendo. No tan fuerte como sucedió en Chile, pero sí es constante el aumento de desaprobación.



Tercero, los sectores económicos no aprueban y comparten sus reformas. Hay rechazo a su estilo (formas) y contenido (fondo) de las reformas.

Cuarto, el Pacto Histórico es un movimiento político, no un partido, y tiene la dificultad de que frente a elecciones cada político o pequeña coalición buscará sus beneficios particulares.



Entre tanto, Esteban Salazar, analista político de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), cree que hay que tener en cuenta varios factores importantes para dar una respuesta al interrogante de la incidencia de las urnas de Chile y España en Colombia:



“El análisis serio de la política internacional y de sistemas políticos comparados requiere que haya unas variables lo suficientemente compatibles como para plantear que una elección va a tener efectos en otro país, incluso desde otro continente, con otro sistema político y en otro contexto totalmente diferente”, dice.

Debemos estar a la altura, responder a las necesidades de quienes nos votaron y no abandonar las calles ni nuestra gente. El único camino es la UNIDAD en todas las listas y candidaturas territoriales — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 29, 2023

Para Salazar, esas variables compatibles no son tan claras en cuanto a la naturaleza de los partidos políticos de España, como Vox, y de Colombia, como el Centro Democrático, a pesar de que se hable de ser de corriente de derecha, pues ni sus líderes ni sus programas de gobierno son totalmente similares.



“Otra variable que no es lo suficientemente compatible es el sistema político-administrativo de España y Colombia, al igual que el sistema electoral, donde existen contextos, problemáticas y estrategias electorales diferentes”, dice.



Para este experto, la disciplina de partidos y el voto programático en Colombia no existen en una forma tan madura como en España, y, sobre todo, en elecciones locales los partidos en Colombia no operan por una agenda programática, sino como vitrinas o empresas electorales sin importar la ideología.



Él dice que prueba de esto es que hay más de 800 movimientos significativos de ciudadanos inscritos y 34 partidos políticos sin un espectro ideológico lo suficientemente claro para competir por las 1.102 alcaldías, 32 departamentos, concejos y asambleas departamentales.



“En el caso de Chile, el fenómeno es de carácter constitucionalista, en donde se ha intentado un proceso abierto de convocar a todos los sectores para redactar la Constitución y posteriormente esto ha tenido un impacto en las elecciones favoreciendo a la derecha. Pero, aunque sea un contexto más cercano al colombiano, sucede exactamente lo mismo: el sistema político de Chile guarda diferencias importantes repecto a nuestro sistema y, además, la génesis de este proceso electoral constitucionalista tiene raíces diferentes a la colombiana, en donde la alternancia del poder en Chile ha sido más visible”.



No obstante, reflexiona Salazar, lo que sí se puede observar es que, independientemente del resultado de las elecciones en Chile o en España, la política pendular (giros de derechas a administraciones alternativas de centro y centroizquierda) se ha hecho apenas visible desde el 2019 en las grandes capitales departamentales de Colombia, con lo cual este año se podría ver una disputa con mayores probabilidades hacia los opositores de estas grandes alcaldías (sean o no de derecha) para ganar las elecciones, que realmente por una incidencia de Vox, los Republicanos o una derecha internacional organizada.



“En los otros municipios y departamentos la probabilidad está más dada hacia partidos tradicionales, independientemente de su ideología, que han tenido un arraigo más por factores asociados hacia el clientelismo, la violencia, los clanes políticos y la tradición electoral”.

Gustavo Petro y Lula da Silva tuvieron un encuentro informal este domingo. Foto: Presidencia

Salazar ve en Colombia una ausencia notable. La oposición en Colombia, que no es toda de derecha (al menos no como en el caso de Vox o del Partido Republicano), se encuentra acéfala en este periodo llamado posuribismo, diluyéndose entre partidos cristianos, Cambio Radical, Centro Democrático, e incluso corrientes de centroderecha.



“Su poder de convocatoria para las elecciones locales no es el más fuerte ni parece ser el suficiente para alinear una victoria contundente en las elecciones del 29 de octubre de 2023. Lo que sí se podrá ver es la construcción de una narrativa común de sacar provecho de las dificultades del Gobierno Nacional, para aumentar sus estrategias de posicionamiento en lo local, que viven otras problemáticas. Una estrategia que aplican de derecha a izquierda cuando son oposición y que es la más efectiva para hacer campañas”.





