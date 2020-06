En la etapa “post coronavirus” puede haber un impulso comercial

La encuestadora YanHass analizó cómo han cambiado los hábitos de consumo por las nuevas actividades y rutinas generadas por la cuarentena y muestra que, aunque ha sido una etapa difícil para empresas y tiendas, la etapa de reapertura "post coronavirus" puede ser una oportunidad para los sectores si se se adaptan a las nuevas dinámicas y hábitos de compra.

Los tenderos consideran que durante la cuarentena no sintieron apoyo por parte de los proveedores o distribuidores que favorecieran su actividad durante la cuarentena, por lo que consideran que ha habido desinterés en la falta de iniciativas de promociones, flexibilidades de pago y actividades que favorezcan los precios.



Con las medidas tomadas por la emergencia, los tenderos han estado abiertos a utilizar canales de mensajería y facturación digital, de los que se destacan la rapidez, organización y facilidad al prestar el servicio. Sin embargo, todavía no son suficientes cuando quieren hacer promociones o mostrar catálogos, un factor que, consideran, puede afectar la dinámica del negocio.



Los hábitos de los compradores también han cambiado por las nuevas medidas. La principal tendencia al momento de comprar es buscar los precios más bajos. Esta tendencia aumentó en un 20 %en comparación a las compras que se hacían antes de la cuarentena, alcanzando el 35 %; el 28 % de los compradores no han cambiado las marcas en las que compran sus productos habituales (disminuyó 15 %).



También están los compradores a los que les gusta explora y probar nuevos productos, estos se presentaron en un 14 % (subió 4 %); los compradores maximizadores, los que comparan los productos por precio/calidad disminuyeron 7 puntos porcentuales, quedando en 12 %, frente al 11 % de los compradores prácticos, lo que no comparan los productos, con una disminución del 2 %.



Para YanHass, la empresa encuestadora, las circunstancias de la cuarentena pusieron a prueba la fidelidad de los compradores a sus productos y a las compras que realizaban en automático. “Se volvieron más conscientes del precio y se abrieron a ensayar nuevas marcas y productos. Dejaron un poco de lado la comparación precio/calidad ya sea escogiendo por precio, novedad y por satisfacer la necesidad de practicidad y conveniencia”.



Según los encuestadores, esto puede ser una oportunidad para mantener el ánimo de exploración y apertura que de los compradores, para impulsar e innovar los negocios en la fase post Covid.



Asimismo, se destaca la búsqueda de bienestar durante la pandemia, pues el 92 % de los encuestados manifestaron preocupación por cuidar su salud física y mental.



La encuesta muestra que en la rutina generada por el aislamiento se han creado prácticas para manejar el estrés y la tensión emocional. De los encuestados, el 55 % han buscado conexión espiritual (fines sociales y terapéuticos), el 54 % buscan opciones de limpieza del organismo (buscan actividades físicas guiadas de manera virtual) y el 69 % han realizado pasatiempos y aficiones personales (están dispuestos a recibir chequeos médicos virtuales).

De la misma manera, el teletrabajo ha impactado en la productividad y en la administración cotidiana del tiempo laboral y personal. Entre esos, la mezcla entre lo laboral, lo social y el entretenimiento, la dificultad para mantener la concentración y dificultad para el cierre de tareas en tiempos establecidos.



El 66 % de los encuestados han modificado considerablemente los horarios para levantarse y acostarse, y han identificado distractores en el desarrollo de labores cotidianas: 9 % WhatsApp, 15 % programas y series de televisión, 69 % redes sociales.



Este comportamiento, según la encuestadora, evidencia la necesidad de establecer prácticas de bienestar y salud “especialmente desde que el aislamiento social y la pandemia solo han maximizado riesgos, que ya venían manifestándose como tendencia, en la relación con dispositivos, contenidos y escenarios online”.



Sector de manufactura



Según la encuesta, las condiciones del sector industrial siguen desfavorables, pese a la reactivación parcial de mayo: la producción y los nuevos pedidos cayeron pronunciadamente. Sin embargo el ritmo de descenso disminuyó en relación con el de abril y la inflación de los costos de insumos alcanzó su punto máximo en 55 meses.



Por otro lado, la empresa privada se ha fortalecido al entrar en una nueva etapa de “recuperar los empleos perdidos por el coronavirus” y generar nuevos empleos. Se muestran acciones para la recuperación del bajo nivel de confianza ciudadana en las empresas (35%), estrategias para la construcción de una cultura empresarial y el monitoreo de los intereses y motivadores de la etapa “post pandemia”.



El 39 % de los encuestados tiene una imagen buena o muy buena de los empresarios, el 67 % tiene una imagen buena o muy buena de los emprendedores, el 75 % opina que en Colombia debería haber más empresarios, el 60 % considera que hay muchos obstáculos para crear empresa y el 81 % preferiría ser empresario a empleado.



