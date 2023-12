En la COP, presidente Petro dice que el país no firmará más contratos de exploración

La crisis del cambio climático, uno de los temas recurrentes en el discurso político del presidente Gustavo Petro, le dio ayer espacio al mandatario colombiano para reiterar su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Su escenario? La COP28 en los Emiratos Árabes Unidos, espacio en el que bajo el paraguas de Naciones Unidas se reflexiona sobre el impacto de los combustibles fósiles.



El Presidente puso sobre la mesa varias frases que generaron polémica. “Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”, dijo al señalar las decisiones de su gobierno para tratar de frenar el cambio climático.



“Ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial de fracking; ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia; ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70 % con sus propios recursos”, afirmó.



“Las condiciones fiscales de Colombia son frágiles. El país necesita de los recursos de la extracción minero-energética para avanzar en la transición energética y para la inversión social”, señaló la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture. “Abandonarlos prematuramente podría ser costoso en el mediano plazo”, advirtió.



Y también hubo respuestas desde la academia. “Dejar de firmar nuevos contratos de exploración no tiene ningún efecto en la reducción de CO2” a nivel global, aseguró Sergio Cabrales, de la Universidad de los Andes. El experto considera que el mayor aporte de países como Colombia es detener la deforestación, tema que también estuvo en el discurso del Jefe de Estado.



La mayor controversia por las palabras de Petro se generó porque intentó unir la crisis del cambio climático a la guerra que se vive hoy en Gaza . Para ello, volvió a recurrir a la idea de una supuesta reedición de Adolfo Hitler: “El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática”, dijo Petro.



Un éxodo, aseguró, causado por las consecuencias de la crisis climática que “tendrá respuestas en el norte: ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos”.



“Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro”, argumentó.



¿Con estos argumentos queda clara la posición de Colombia en el foro de la lucha mundial contra el cambio climático? El analista Gabriel Cifuentes afirma que el presidente Petro aprovecha los escenarios internacionales para sentar su posición frente a varios temas. “Desde su alocución en las Naciones Unidas el tema de Palestina ha sido una constante”.

Presidente Petro en su intervención en la COP28. Foto: Alexa Rochi/Presidencia

¿Por qué? “Pretende posicionarse como un líder abanderado de la causa palestina y para eso recurre a afirmaciones que son polémicas pero que llaman la atención”, conceptúa el experto.



Sin embargo, Cifuentes dice que el problema del uso estratégico de afirmaciones como las que usó ayer viernes en la COP al señalar que Hitler ha ido penetrando la clase media de Europa y Estados Unidos “resulta llamativa en términos de titulares pero generan una controversia inmediata”.



“Cae en imprecisiones y estigmatizaciones que no le aportan en nada al debate público internacional ni a la posición de Colombia de cara a países que han sido históricamente aliados”, agrega este analista.



De hecho, en ocasiones anteriores cuando el presidente Petro ha usado el Holocausto para compararlo con otras y tan variadas situaciones, los analistas hablan del riesgo en que se termina, muy seguramente sin quererlo, en quitarle el peso a un hecho tan trágico para la humanidad. No todo es fascismo, no todo es el Holocausto, dicen los expertos.



“Mencionar eventos históricos que, si bien sucedieron, pero que no presentan relación entre sí, desvirtuar completamente la causalidad que se pretende argumentar. En definitiva, el análisis histórico no se le da bien al presidente”, dice Fabio Zambrano, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional, IEPRI.



Petro reiteró su posición sobre temas relacionados con la naturaleza de la cumbre como el cambio de deuda por protección del medioambiente, ¿pero cabía traer a su discurso a Gaza y a Hitler?



Pero ¿por qué traer este tema? “Sabe que allí hacen presencia mandatarios, organizaciones y que tiene los proyectores puestos encima. Sin embargo, más allá de la polémica y del titular, esas declaraciones, además de ser exageradas y descontextualizadas, no le aportan mucho a la posición que el presidente Petro quiere ocupar en la esfera internacional”, responde Cifuentes.

Líderes participantes antes de la ceremonia de apertura de la Cumbre COP28 en la Expo City de Dubai. Foto: AFP

Algunos analistas ven que Petro cae en errores históricos en este camino. “El Presidente continúa con la estrategia de visibilizarse como un líder global propalestina en la coyuntura en la que se encuentra hoy esa tensa relación”, dice Gonzalo Araújo, de la firma Orza, que hace seguimientos a las políticas públicas en Colombia.



“No es la primera vez que utiliza a Hitler en sus discursos y hace referencia al genocidio moderno. Esa postura traerá consecuencias negativas para el país en el plano diplomático internacional. Esperemos sean lo menos negativas posibles”, teme este analista.



Es muy seguro que Petro obtenga muchos titulares por estas afirmaciones, pero sin embargo sus posiciones pueden generar dudas entre los expertos.



Una situación similar vivió el presidente Petro en el pasado. Cuando, por ejemplo, visitó la Universidad de Stanford, Javier Mejía Cubillos, doctor en Economía y docente de ese prestigioso claustro, contó que “lastimosamente, el presidente” se paró “en el podio y dio un grandilocuente discurso teórico en el que describía las causas sociales y económicas del cambio climático. Y aunque este es un tema de la mayor importancia e interés en esta universidad, el contenido del discurso del presidente ofreció muy poco valor”. Muchos de los estudiantes expertos en el tema abandonaron el recinto.

REDACCIÓN POLÍTICA

