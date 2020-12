'En el 2021 tendremos Semana Santa con covid': Duque

El presidente Iván Duque, aseguró que a pesar de iniciar el proceso de vacunación en los primeros meses del próximo año, los colombianos tendrán que seguir conviviendo con el covid.



Por esta razón, insistió en que no hay que bajar la guardia y que la vacuna no debe ser un motivo para relajarse o no continuar con los protocolos de bioseguridad.

“Cuando empezó esta pandemia yo dije: tenemos que prepararnos para que tengamos meses con covid, día del Amor y la Amistad con covid, Hallowen con covid, Navidad con covid. Inclusive, tendremos la Semana Santa del 2021 con covid; y por supuesto, también tenemos que hacernos a la idea de que tendremos que convivir el año entrante con covid”, dijo Duque en el programa Prevención y Acción.

(Puede leer: General Óscar Atehortúa sale de la dirección de la Policía Nacional)



Sobre el proceso de vacunación, el Presidente explicó que este es un proceso voluntario, pero sostuvo que este es importante y la ciudadanía debe adquirir conciencia de ello porque lo que se busca es “reducir la letalidad y la capacidad de diseminación del virus”.



“Esta pedagogía, agregó, está orientada a que los colombianos tengan la información tan clara que puedan tener la confianza de cumplir con este propósito. En la medida en que todos cumplamos con él, estamos mejorando las condiciones de protección frente al covid y al mismo tiempo rehabilitando la reactivación segura de nuestro país”, aseguró.

