En Colombia, ya han fallecido ocho alcaldes por covid-19

El covid-19 ha cobrado la vida de ochos mandatarios locales en Colombia. La víctima más reciente, fue el alcalde de Cimitarra, Santander, Wilfran Sabogal Yarce.



El mandatario dio positivo para covid-19 en el mes de abril e incluso necesitó terapia Ecmo en el Hospital Internacional de Colombia. El pasado 25 de octubre debió ser intubado en una clínica de Floridablanca, Santander.

Aunque hubo optimismo por parte de sus seres queridos por una posible recuperación, el virus terminó venciéndolo.



De acuerdo con Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, desde que se inició la pandemia son ocho los alcaldes que han muerto en el ejercicio del cargo debido a esta circunstancia.



Toro informó, además, que se calcula que por lo menos unos más 50 se han contagiado con el virus.



“Ellos no se podían esconder, tenían que dar la cara con las ayudas humanitarias, con los procesos de vacunación. Es que una administración no se puede parar”, dijo Toro.



Hasta ahora, según información del ministerio del Interior, en el país no se han presentado gobernadores muertos, aunque sí funcionarios del alto gobierno.



Entre ellos, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, quien perdió la batalla contra esta enfermedad en enero de este año. Aunque hubo informes sobre su estado de salud que daban la impresión de una evolución lenta pero favorable, a pesar de permanecer en la UCI durante varios días, falleció a los 69 años de edad.



Los ocho alcaldes que han perdido la vida están el de Titiribí, Antioquia, Juan Guillermo Bolívar, quien falleció en abril. Bolívar, médico de profesión, trabajó en varias instituciones de salud en el departamento y estaba hospitalizado desde el pasado 8 de abril.



“Gran tristeza en el corazón por la partida de Juan Guillermo Bolívar, alcalde de Titiribí. Hombre bueno, servidor impecable, médico sanador, amigo leal”, dijo en su momento el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.



Además de él, están los alcaldes de Repelón (Atlántico), Eduardo Polo Mendoza; Tarazá (Antioquia), Miguel Ángel Gómez; Tenerife (Magdalena), Freddy Ramos Hernández.

Ramos duró aproximadamente un mes hospitalizado, desde que presentó complicaciones.



Su caso tuvo un impacto en el sector de la cultura porque Ramos, de profesión comunicador social, militó en el partido de la Unidad Nacional y estuvo vinculado con la música como manager de Los Betos del vallenato. Sufría de diabetes y problemas cardíacos que dificultaron su respuesta positiva al tratamiento que recibía en una UCI.



Sobre el alcalde de Tenerife, se destaca que logró ser ejemplo nacional por dirigir el único municipio de Magdalena que durante la cuarentena obligatoria cumplió estrictamente las medidas de bioseguridad por lo que logró mantener en cero los indicadores. El, sin embargo, se contagió.



Otros alcaldes que han fallecido han sido el de Urrao (Antioquia), Jhon Jairo Higuita; y el alcalde de Betulia (Santander), Ángel Miro Melo.



Luego del fallecimiento de cada uno de estos funcionarios públicos, la administración local ha iniciado los procesos para organizar elecciones atípica. “Ellos han estado en primera línea en esta lucha”, concluye Toro.

