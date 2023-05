El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró en entrevista con Yamid Amat que, para lograr la 'paz total' que el Gobierno prometió en campaña, es necesario 'negociar con la delincuencia', incluido el narcotráfico. Esto, en el marco de la discusión que arrancará pronto en el Congreso sobre ese proyecto.



El funcionario señaló que, así como hay actores políticos con los que se va a dialogar, también hay otros grupos cuyo único interés es el negocio del narcotráfico, pero que con esos "también hay que sentarse a negociar".



En la mañana de este miércoles, ante la reacción generada por esas afirmaciones, el presidente Petro tuvo que salir a aclarar que una negociación con el narcotráfico no la haría el Gobierno, sino la justicia, y señaló que esa negociación "se llama sometimiento".



"Hay que desmovilizarlos porque, si no los desmovilizamos y solo conversamos con los actores políticos, no vamos a tener paz", dijo Velasco en la entrevista con Yamid Amat, y agregó que le gustaría tener esquemas de negociación como los hay en Estados Unidos.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, durante la reunión con dirigentes para hablar de violencia en el fútbol. Foto: Ministerio del Interior

Velasco aseguró que en debates internos se ha discutido que la ley de sometimiento debería ser "más generosa" para que realmente opere.



“Queremos un negociación más grande, una negociación general, para que grupos como el ‘clan del Golfo’, pagando unas condenas intramurales, entreguen sus rutas, parte del dinero y se sometan. En Colombia hay que negociar con la delincuencia si queremos acabar con toda la violencia, pero bajo nuestras condiciones”, manifestó Velasco en conversación con Yamid en CM&.



Este miércoles, sin embargo, el ministro aclaró en varias entrevistas que sus declaraciones no se referían a una negociación del Estado con el narcotráfico y la delincuencia, sino que ese proceso debe ser de la órbita de jueces y fiscales.



En este proyecto, como en otros textos de origen gubernamental, las posiciones están encontradas en varios temas del articulado. Las críticas más fuertes han sido del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.



Hay que recordar que según el jefe del ente acusador, tras una reunión con el presidente Petro, el mandatario le comentó que no quería que se negociara con narcotraficantes. "Pero el problema de todo esto son voces intérpretes del Presidente que han terminado llevando al país a creer que se requiere hacer negociaciones políticas con mafiosos. Esto no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento", comentó en un foro realizado por EL TIEMPO, semanas atrás.



Otro de los aspectos en los que más ha hecho énfasis la cabeza del ente acusador es que supuestamente la propuesta confunde elementos de la justicia transicional y del sometimiento penal ordinario.



“No podemos confundir una cosa con la otra, el texto que se presentó en el Congreso es una especie de copia de lo que es el sistema transicional en un proyecto de sometimiento”, dijo en aquel momento.

Lista la ponencia

La semana pasada, los ponentes se reunieron con Néstor Osuna, minjusticia, y con Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: Cortesía

Luego de tres semanas de discusión entre los ponentes del proyecto de ley de sometimiento a la justicia de grupos criminales, eje de la política de ‘paz total’ del gobierno Petro, esta semana será radicado el documento final para que pueda iniciar su trámite en la Comisión Primera del Senado.



Según ponentes del proyecto consultados por este diario, frente a estas preocupaciones se recogieron ocho de las nueve anotaciones que había realizado el Fiscal. De hecho, el jueves pasado, antes de la conciliación del PND, se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el presidente del Senado, Roy Barreras, en la que se trataron dichos ajustes.



Ariel Ávila, uno de los ponentes e integrante de la Comisión Primera, le dijo a EL TIEMPO que el resultado de la deliberación “es un proyecto de ley bastante sólido”.

