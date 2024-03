‘En Colombia hay más presidente que gobierno’: Gustavo Bolívar

Pocos nombramientos del presidente Petro han provocado tanta controversia como el de Gustavo Bolívar para dirigir el Departamento de Prosperidad Social

Bolívar es muy conocido por ser autor de novelas que abordan temas como el narcotráfico y la desigualdad en el país. Su obra más conocida es Sin tetas no hay paraíso, que fue adaptada para cine y televisión.

¿Cómo es que un hombre de muy humilde origen que vendía cachuchas en El Campín para financiar sus estudios logra convertirse en autor prolífico para televisión y cine? ¿Y cómo llega luego a la dirección del departamento que maneja 10,7 billones de pesos, el mayor presupuesto de todas las entidades del Estado? En diálogo con este cronista para EL TIEMPO, Bolívar habla de su vida y de sus propósitos.

Sostiene que en las funciones de Prosperidad Social se mezclan dos conceptos, el de pobreza y el de violencia. Dice que “la violencia en este país ha nacido de la pobreza”. Y agrega que para derrotar la pobreza en Colombia se requieren varias medidas, y que “algunas se pueden hacer desde Prosperidad Social”.

¿Como cuáles?

Mucha gente cree que con las transferencias, con los subsidios, se puede superar la pobreza. Grave error. Este es uno de los pocos países donde uno nace pobre y muere pobre. Pero hay oportunidades por el camino, como la educación y el crédito. Hay que lograr que la gente pueda emprender, ser su propio empresario.

¿Por qué cree que el presidente Petro lo nombró?

Pues puso al frente de esa entidad a alguien que transformó su pobreza. Dicen que no tengo experiencia ni conocimiento. Yo les pregunto a los que tienen títulos si tienen experiencia en pobreza. Yo sí. Y tengo experiencia en transformar pobreza en riqueza y riqueza bien habida.

¿Cuál es el origen suyo?

Yo era un muchacho del barrio Kennedy de Girardot, que vendía cachuchas en El Campín para estudiar. Hoy en día tengo una economía sólida hecha a través del trabajo, del emprendimiento. Es lo que yo tengo que enseñar ahora.

¿Cómo era su familia?

Yo nací en Girardot, hijo de enfermera del Ejército. Mi papá trabajó en Tolemaida, pero murió cuando yo era muy niño. Él murió a los 53 años. Yo tenía 10. Quedó mi mamá sola con seis hijos. Nos trajo a Bogotá. Tuvimos que salir a trabajar todos muy temprano. Mi primer trabajo fue vendiendo cachuchas en El Campín. Ahí me rebuscaba los domingos. Con eso pude estudiar. Entré a la Universidad de La Sabana, hice seis semestres y me tuve que retirar porque ya tenía dos hijos y no teníamos con qué comer. ¿Sabe qué le cuento? Comencé a estudiar Comunicación Social y la estoy retomando ahora: voy a ver si hago una maestría.

¿Y cuál es su propósito al frente de Prosperidad?

¿Sabe que mucho del dinero de Prosperidad Social y el programa Hambre Cero no se ejecutó el año pasado? La gente padece hambre y la plata no se gastó. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes saben lo que es tener hambre? Eso no puede pasar.

¿Usted sabe que se han hecho muchísimas críticas a su nombramiento?

Yo he recibido a lo largo de mi vida críticas por todo lo que hago. Críticas como escritor, críticas como libretista. Críticas como guionista. Críticas como senador. Y ahora me dicen que no puedo estar en Prosperidad Social. Sé que lo voy a hacer muy bien. No tengo ambiciones económicas, no me robaría un centavo, porque ni lo necesito ni me enseñaron eso en la casa y tengo la sensibilidad para saber que esos inmensos recursos que deposita hoy el Presidente en mis manos tienen que llegar a aliviar la pobreza y el hambre que padecen tantos colombianos.

¿Y cómo va a hacer usted para lograr eso?

Arrancamos con aumentarles 300 por ciento la cuota a los mayores de 80 años. Son 517.000 adultos mayores que viven hoy con 80.000 pesos. Lo vamos a aumentar en un 300 por ciento. Y a mejorar los ingresos de las madres cabeza de hogar, porque el Presidente tiene claro que los niños con carencias afectivas y con carencias alimentarias son los que producen la violencia. Mire, encuestas e investigaciones de la Universidad Nacional muestran que el 95 por ciento de la gente que está presa hoy en Colombia tuvo carencias afectivas y carencias alimentarias en la niñez.

¿Hacia la niñez va a encaminar el Departamento de Prosperidad?

Nuestro principal objetivo es cuidar la niñez y tratarla bien; darle amor, comida y educación...

¿Qué va a hacer concretamente para llegar a la gente?

Hay 19,7 millones de pobres en Colombia, y hay siete millones en condiciones de pobreza extrema. Es gente que vive con menos de 190.000 pesos al mes. Esa es la pobreza extrema y nosotros vamos a llegarle a ese sector. Lo urgente es eso, atacar la pobreza extrema. Hay que combatirla, y un escape de la pobreza es la educación.

Pero es que en educación no hay cupos...

Es un muro muy grande, pero para llegar a la universidad… El Estado prepotente crea el Icetex, que cobra intereses. ¿O sea, un joven pagándole intereses al Estado por estudiar? Pero si la Constitución dice que la educación es un derecho.

Una de las críticas que han hecho sobre su designación es la de que usted es un hombre sin experiencia para semejante cargo...

En administración, yo tengo mucha experiencia. La he manejado con éxito. No he trabajado en administración pública. Pero ¿qué haré? Rodearme de muy buenos profesionales, porque lo que hacemos los activistas en el poder es jalonar los procesos. Y como yo estoy en una entidad que tiene como misión acabar el hambre y la pobreza, ¿quién con más experiencia que yo para combatir hambre y pobreza? Sufrí las dos en mi casa.

¿Pero manejar semejante cantidad de recursos en un Estado que no funciona no es una tarea imposible?

El Estado es un monstruo difícil de engranar. Yo, en estos tres días que he llevado de empalme, me doy cuenta de que es un monstruo lento. Yo veo a Petro, y veo más presidente que gobierno, porque el gobierno del Estado es paquidérmico. En el Estado hay funcionarios que son muy negativos y a todo le dicen que no. No. No se puede, esto no se puede. Y nosotros llegamos ahí con el entusiasmo que tenemos para decir sí se puede. ¿Por qué usted dice que no se puede? ¿Por esto? Pues vamos a remediar las razones por las que usted dice que no se puede, pero conmigo sí se puede. Eso fue lo que les dije el jueves. Aquí todo se puede y lo vamos a hacer.

¿Y qué es lo que usted dice que ‘vamos a hacer’?

Yo ayer le pedí a todo el equipo, que es una entidad con 2.200 empleados, 1.450 de planta y 750 contratistas, que hagamos lo que nos manda la ley que nos creó. El Estado es un monstruo muy grande. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar por qué hay 100 obras paradas. El Departamento de Prosperidad Social esta haciendo 115 obras, 100 están paradas.

¿Qué obras son las que hace el Departamento de Prosperidad?

Hace de todo, hace caminos vecinales, hace plazas de mercado, hace centros de salud, llevan el bienestar a los territorios. Y yo en el primer empalme lo que me encuentro es que 100 obras están paradas, porque ahí se metió toda esta corrupción de ‘las Marionetas’ (caso del fallecido senador Mario Castaño). Acuérdese que mi antecesor está huyendo de la justicia. Este, Pierre García, tiene orden de captura por corrupción. Prosperidad Social era como la caja electoral de todos los gobiernos. Entonces llegaban ahí y les daban los puestos a las hojas de vida que enviaban senadores, representantes, alcaldes. Y eso era robar y robar.

¿Y qué pasó con las obras paralizadas?

De 115 obras que empezaron desde 2017, 100 están paradas. Unas veces el contratista se llevó la plata y no cumplió. Otras, hubo que pararlas desde Prosperidad Social porque no había avance correspondiente a los aportes que se estaban haciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, una por una, mirar cómo reactivamos esas obras, porque ya hay mucho dinero del Estado invertido.

Fundamentalmente son vías de acceso...

Sí, para campesinos, centros de salud, escuelas, plazas de mercado, centros de acopio, hay muchas obras pequeñas con las que se va tratando que los municipios salgan de la pobreza.

¿Por qué este Departamento de Prosperidad no ha funcionado bien?

Por la corrupción. Sí, desde el comienzo. Todas esas obras paralizadas vienen de mucho tiempo atrás y se volvió como una caja. Yo no puedo decir caja menor, una caja mayor de los presidentes para poder entregarle a la clase política las entidades del Estado, o para que voten los proyectos en el Congreso. ¿No? ¿Si se quiere sacar unas reformas adelante, entonces cómo se hace? Todos los congresistas están con el sombrero puesto a ver qué les van a dar; eso se volvió un mercado persa. El Congreso es una vergüenza.

¿Y por qué su antecesora, Laura Sarabia, no hizo nada?

Claro que sí. Ella y Cielo (Rusinque) comenzaron la investigación y me entregaron los informes de corrupción. Ella los venía investigando. Ellas dos me dijeron: “Estamos trabajando en esto, continúe con ese trabajo”.

¿Cuáles son las necesidades que usted ve más prioritarias?

Lo más urgente de resolver es el hambre. Eso es lo primero. Lo segundo, el agua potable. El saneamiento básico. Muere mucha gente por eso. Saneamiento básico. O sea que la gente tenga comida, tenga agua, saneamiento y salud.

¿Cómo enfrentar el hambre?

En el corto plazo, facilitar el acceso a los mercados, organizar las ollas comunitarias. Hay gente que come un plato cada dos días. Hay que hacer la economía solidaria, que la gente se asocie en cooperativas. Hay que dar créditos para emprendimiento a través del Banco Agrario. Yo tengo que transformar esta entidad para desarrollar economía productiva, que es lo que quiere el Presidente. Hay que mantener las transferencias a los sectores muy vulnerables, como ancianos y niños...

¿Y cómo conseguir la economía productiva?

Una de esas formas es la economía asociativa a través de cooperativas. Entonces yo tengo que irme por los pueblos, convencer a la gente, cada pueblo tiene una economía diferente. Por ejemplo, viven de la minería; otros viven de la pesca; otros, de la agricultura, otros, de las artesanías. Pero hay hambre. En Bogotá hay gente aguantando hambre. Hay 3 millones de bogotanos que hoy no comen tres veces al día y parte de la delincuencia que estamos viviendo es producto de eso.

¿Y qué hacer para combatir eso?

Yo voy a sentarme con el alcalde de Bogotá y con todos los alcaldes. Crear planes conjuntos para combatir el hambre. Le cuento: los días 18, 19, 20 y 21 de este mes nos vamos a los municipios más pobres de Bolívar, todo el Gobierno, el Presidente y todos los ministros a Bolívar, Sucre y Córdoba. Se va a instalar el Gobierno allá.

¿Cuál es el objetivo?

Adoptar planes para combatir el hambre y la pobreza. Sucre es uno de los departamentos más pobres del país.

¿Usted aspira a que la opinión pública lo recuerde como el director de Prosperidad que hizo qué?

Que logró acabar con el hambre en el país. Hay el dinero para eliminar el hambre. Que la gente tenga con qué comer, no esperar un subsidio cada mes, porque ese subsidio se puede acabar. Un país puede entrar en una recesión o de repente una mala situación económica mundial, una recesión mundial, otra pandemia, lo que pase, o sea lo que sea. Y de repente el subsidio se acaba.

¿Ya tiene la lista de funcionarios que lo van a acompañar?

Tengo ya varios. Invité por ejemplo a Mafe Rojas, que fue concejal de Bogotá, que fue directora del IDU. Carolina Hoyos, secretaria Jurídica del Ministerio de la Igualdad. Necesito ejecutores como ellas. Tengo otros nombres que no puedo dar ahora, pero traeré gente experta en ejecución y que tengan una hoja de vida limpia.

