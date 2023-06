Este domingo se conocieron una serie de audios en los que Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, le hace reclamos y hasta amenazas a Laura Sarabia y al Gobierno.



En dichas grabaciones, reveladas por la Revista Semana, Benedetti se muestra molesto porque, según él, no lo habían tenido en cuenta lo suficiente a pesar de sus aportes a la campaña. Menciona un aporte de 15.000 millones de pesos a la campaña e hizo reuniones.

También, hace referencia a varios funcionarios del Gobierno, como a Alfonso Prada, Roy Barreras, Verónica Álcocer y Luis Fernando Velasco; así como a entidades como el Departamento de Justicia y la Dea.

En cuanto al tema de Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior, Benedetti señaló que le habían ofrecido ese ministerio o la Cancillería, aunque recalcó que podía trabajar mejor como MinInterior: “Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo”, le dijo a la exjefa de gabinete.



(Además: Audios de Benedetti: 'Pónete serio, ome', le dice Santiago Alarcón al presidente Petro).



También, le reclamó por el nombramiento de Velasco en esa cartera, asegurando que no iba a tener resultados: “O sea, cuántos meses necesitas tú para saber que Velasco no te va a ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (...). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”.



En el audio también Benedetti reclama porque el funcionario no habría hecho los aportes que sí hizo él desde la campaña y le asegura a Sarabia que él la puede asesorar mejor, así ella se niegue: “Velasco no puso ni un peso, ni hizo una reunión, entonces, toca estar pendiente que el señor no se moleste, pero yo que me joda, como siempre, yo que me joda (...) Yo no entiendo cómo todo el mundo en Colombia dice que yo puedo prestarte a ti una asesoría verraca y tú eres la única que no”.



(Puede leer: ‘Al tigre hay que dejarle salida porque, si no, se tira encima’: amenaza de Benedetti).



De igual modo, se escucha cuando el exembajador rechaza un puesto relacionado con la paz que Sarabia le estaba ofreciendo: “Ya te dije que no”.



En lo audios, habla de sus aportes para la campaña que ahora no serían tomados en cuenta, por lo que reitera sus reclamos a la exjefa de gabinete: “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué. ¿Qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer, el señor Roy (…). Todo, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”, dijo en referencia a otros funcionarios como Prada y Roy Barreras.

