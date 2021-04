Gobierno autoriza a privados la compra de vacunas contra el covid-19

Desde hace un par de meses, en Colombia se venía evaluando la posibilidad de que el sector privado pudiera comprar vacunas contra el coronavirus. Después de varias mesas de trabajo, esta idea ya es una realidad.

Frente a este iniciativa, el presidente Iván Duque anunció que, a través de la Resolución 507 del Ministerio de Salud, finalmente se habilita la compra de vacunas por parte de empresas privadas.



"Solo se podrán adquirir vacunas que tengan la autorización por parte del Invima para uso de emergencia", aseguró el mandatario, quien también explicó otras condiciones bajo las cuales las empresas podrán comprar las dosis.



Dentro de los primeros factores a tener en cuenta es que estas vacunas no podrán ser vendidas y su aplicación debe ser gratuita. Asimismo, deben ir en concordancia con el Plan Nacional de Vacunación.



"Deberán soportarse en una logística que cumpla con las condiciones de refrigeración y aplicación", afirmó el presidente Duque. Además, hizo énfasis en que esta aplicación

no podrá distraer recursos humanos que estén en el Plan Nacional de Vacunación.



La adquisición de las dosis solo podrá hacerse a través de la casa matriz de la farmacéuticas o a través de distribuidores autorizados por parte del Invima.



El Presidente aclaró que estos criterios fueron establecidos de tal manera para que "el principio de equidad no sea vulnerado y que esto no se convierta en un negocio de intermediarios que no tengan experiencia en el sector".

El Gobierno informó, también, que las empresas deben asumir los costos de las vacunas, su importación y aplicación. Se deben asegurar las dos dosis en los casos que así lo requieran.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que la aplicación de estas vacunas deben hacerse en centros de salud habilitados para este proceso. "Se pueden aplicar las vacunas a personas naturales que tengan con las empresas un vínculo laboral o contractual y no podrán excluir a nadie del personal que haga parte de la organización", aseguró.

Asimismo, expuso que las empresas pueden empezar a negociar a partir de este miércoles 21 de abril y la aplicación se podrá adelantar una vez el Gobierno haya avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la etapa 3.



