No ver a América Latina como el "jardín trasero" fue uno de los planteamientos que Zhu rui, viceministro del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo durante el VII encuentro del Grupo de Puebla, desarrollado en Santa Marta.



En conversación con EL TIEMPO el emisario chino insistió —a pesar de sus políticas económicas y sociales— en la cercanía del Gobierno de su país con el progresismo y en la necesidad de un trabajo conjunto con los gobernantes latinoamericanos "sin tomar la ideología como un estándar".



¿Cómo quiere el Partido Comunista de China aportarles a los líderes regionales de izquierda en Latinoamérica?

Como mencionó el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, en su informe ante el vigésimo congreso nacional de nuestro partido sobre los principios de autodeterminación e independencia, para guardar respeto mutuo y no intervenir en asuntos internos de uno u otro país, el Partido Comunista de China, está dispuesto a desarrollar intercambios y cooperaciones con todos los partidos políticos del mundo. Hoy tenemos comunicaciones e intercambios frecuentes con más de 600 partidos u organizaciones políticas en más de 160 países. Siendo partidos de izquierda, mantenemos una similitud y cercanía ideológica con ellos y las fuerzas políticas progresistas en América Latina. Queremos fortalecer ese tipo de intercambios.



Este jueves se dio el VII encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta. Participaron dirigentes de todo el mundo. Foto: Archivo particular

¿Qué le ofrece China a Latinoamérica?

Como dijo la expresidenta Dilma Rousseff, China no solamente ofrece sus contribuciones al desarrollo económico y comercial de todo el mundo, también hace contribuciones teóricas a la monetización del mundo. Creo que entre nosotros, las fuerzas progresistas, realizamos intercambiamos en ese sentido. Al mismo tiempo, quizás con algunas fuerzas de derecha no tenemos tanto lenguaje en común en este sentido.



¿Hay algún tema en particular que sea urgente tratar para China con respecto a esta región?

Los países latinoamericanos y China tenemos la conciencia de que tenemos que fomentar aún más las relaciones económicas comerciales entre nosotros. No hay un tema específico que tenemos que tratar con urgencia. No obstante, debemos ser conscientes de que ciertos países consideran a América Latina como su jardín trasero y no apoyan el estrechamiento de las relaciones entre América Latina y China. Creo que eso es lo que debemos cuidar.

¿Qué tema en particular quiere tratar China con los países latinoamericanos?

En cuanto a las operaciones económicas comerciales de China con el mundo, tenemos los principios de respeto mutuo, igualdad completa, beneficio recíproco y ganancia compartida. No tomamos la ideología como un estándar que divide o califica las cooperaciones económicas. Todos los países, sean de izquierda o de derecha, si tienen ganas de subir al tren de alta velocidad del desarrollo económico de China, son totalmente bienvenidos.

En casos como el de Paraguay, que tiene una relación estrecha con Taiwán, ¿hay algún obstáculo para las relaciones económicas con China?

Todos los países que quieren tener una relación económica y comercial con China deben respetar el principio de una sola China y reconocer que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino.

