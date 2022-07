Indudablemente que en los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un jugador clave en lo que tiene que ver con las inversiones en nuestro país y también en un receptor de las exportaciones nacionales.



Durante este gobierno, el embajador en Dabái, Jaime Amín, quien deja su cargo esta semana, ha cumplido una tarea en procura de profundizar las relaciones.

¿Cómo quedan las relaciones con Emiratos Árabes Unidos (EAU)?

Al terminar mi gestión este 30 de julio, registro con satisfacción que están muy consolidadas,en el más alto nivel posible, dado el desarrollo de una agenda empresarial y comercial que nos permite visualizar que será el socio más importante de Colombia en el Medio Oriente en los próximos años.



¿Qué exportamos a EAU, y qué tanto han crecido nuestras exportaciones?

Basados en la Agenda 2030 del gobierno, recibimos un volumen de bienes

y servicios exportables del orden de los 110 millones de dólares que ya llega a

los 200, y para finales de esta década deberán estar en 1.000 millones. Destacamos

un incremento del 32 % en las exportaciones no minero-energéticas, principalmente

carne bovina, frutas exóticas, café, chocolate y cacao, esmeraldas. Capítulo aparte es

el crecimiento de las ventas de INDUMIL, que las llevamos de 26 a 40 millones de dólares en el nuevo contrato.



¿Qué acuerdos se han firmado con ellos?

Colombia es el país que en el contexto de Latinoamérica está llamado a ser el

mayor desarrollador comercial con los EAU. Es así como se firmó el World Logistic Passport para convertir al país en HUB de operaciones logísticas y portuarias,

donde ya hay un acuerdo de establecer una zona franca en Cartagena por parte de DMCC, la más grande zona franca de Dubái. También se firmaron acuerdos en energía renovables, defensa y seguridad, gobernanza, cultura y documentales que potenciarán el relacionamiento, y está el ofrecimiento de becas a nuestros estudiantes para posgrados y doctorados en inteligencia artificial en Khalifa Univertity. Capítulo aparte es el acuerdo de Cielos Abiertos recientemente aprobado por ley 2246/22, que

permitirá que las dos más grandes aerolíneas de EAU, Fly Emirates y Etihad lleguen al país y crezca tanto en carga como pasajeros. Déjeme anotarle a este respecto que ya Colombia es el cuarto destino preferido de los turistas y residentes locales, eso se llama confianza.



¿Cómo va la firma del TLC y por qué hay críticos de este TLC?

Con la agenda 2030 propuesta por el presidente Duque, se abrió una enorme ventana de oportunidades para Colombia, dado que con los EAU lo que hay es complementariedad, ellos no nos compiten en nada, todo es valor agregado, y crecimiento constante en un país que como ellos importan el 85 % de lo que consumen. Ese TLC ha sido cuidadosamente revisado por el equipo de Colombia, y aunque está concluido técnicamente en los capítulos que fueron objeto de discusión y negociación, le quedará al próximo gobierno darle el cierre final con la firma correspondiente y la posterior aprobación legislativa como todo tratado. Pero lo que sí le puedo asegurar es que todos los acuerdos firmados, e incluso este TLC propuesto, parten de la base de la construcción de una confianza que se traduce en inversión real en el país : muestra de ello son los casi 3.000 millones de dólares del joint venture del fondo de inversión más importante de EAU con sus socios locales, la familia Gillinsky, que está muy consolidada y seguirá irrigando la economía colombiana. Ojalá el gobierno entrante entienda el gran momento de las relaciones actuales, y en compañía del sector empresarial, las siga promoviendo e impulsando.

¿En el marco de la pandemia, que ayuda nos dieron?

Un gran puente aéreo humanitario . Fueron 6 megadonaciones, y por ello toda nuestra gratitud para con quienes fueron los mayores benefactores y donantes de Colombia durante la pandemia : 102 toneladas métricas de ayudas por valor de 98 millones de dólares testimonian la incontrovertible ayuda que llegó a 29 de los 32 departamentos del país, y que salvó miles de vidas. Equipos médicos, un moderno laboratorio de 10 millones de dólares que se entregó a la Univ. de Antioquia para procesamiento de pruebas, material biomédico y hospitalario, 8000 ventiladores de cuidados intermedios, millones de tapabocas y test para hacer cercos epidemiológicos en la etapa más crítica de la pandemia. Al INPEC se le entregó una donación para todas las cárceles del país. Recordemos además que

se repatriaron 400 colombianos varados que pudieron retornar sin pagar un peso, pues logramos que no les cobraban los pasajes de avión.



Colombia participó en la Expo Dubái, ¿Cuál es el balance ?

Con las agencias del gobierno lideradas por Procolombia, Colombia le mostró a 192

países participantes que es un destino seguro de inversión y turismo. Fueron 6 meses en los que se cerraron negocios por más de 70 millones de dólares, y proyectada inversión por más de 500, atrayendo 12 nuevos proyectos en los próximos 10 años. Fue muy activa la participación de nuestros empresarios liderados por las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. También participaron la federación de departamentos y municipios, abriendo nuevas rutas comerciales a los países de la región.



¿Ellos tienen intereses mineros en el país?

No solo mineros energéticos, donde han venido cumpliendo las etapas y condiciones

legales impuestas en la legislación colombiana, ateniéndose cumplidamente a lo que definan las autoridades correspondientes de nuestro país, sino como aquí lo hemos comentado, es una visión empresarial multipropósito de largo aliento y muy diverso contenido. Le doy un ejemplo elocuente de ello: hay conversaciones para establecer una mega planta de aluminio en la región norte de Colombia, que de llevarse a cabo, seria una inversión superior a los 5.000 millones de dólares. El presidente Duque conoció el proyecto cuando realizó la visita de trabajo el año anterior en el marco de la feria. Ojala se concrete, pues hay avances sostenidos.



¿Qué debe seguir en las relaciones con los Emiratos Árabes?

​ Formulamos votos para que el gobierno entrante mire con ánimo positivo el estado actual de nuestras relaciones; este buen momento ha implicado tiempo, dedicación y disciplina tanto del gobierno actual como de muchos empresarios colombianos que esperan que esta gran ventana que ya se abrió, no se cierre, sino que por el contrario crezca y se expanda. Si bien las oportunidades son infinitas, no se pueden desaprovechar, pues otros podrían ocupar esos espacios.



