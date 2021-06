‘Aún estamos esperando que el Comité del Paro condene los bloqueos’

En entrevista con EL TIEMPO, Emilio Archila, vocero oficial en el diálogo con el Comité Nacional del Paro, responde a quienes afirman que la estrategia del Gobierno es dilatar las conversaciones. ‘Aquí estamos listos para seguir’, dice.

¿Qué va a pasar ahora que no hay mesa de diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno?

Desde que se iniciaron estas manifestaciones, el Gobierno ha estado oyendo, dialogando y en disposición de negociar en muchas instancias donde las protestas han sido pacíficas. Con el Comité Nacional del Paro (CNP) traíamos una metodología para llegar a acuerdos sobre el documento de garantías de la protesta pacífica y habíamos llegado a 16 puntos de consenso, que era casi la mitad, y les pedí que siguiéramos trabajando como lo veníamos haciendo. Lo segundo que les pedí, y estamos pendientes de que nos contesten, es que haya una condena de los bloqueos.



¿Qué piensa de que se haya levantado la mesa de diálogo con el Comité Nacional del Paro?

Ellos lo que dijeron es que suspendían la interlocución con nosotros y yo reitero que les hice una invitación distinta.



En concreto, ¿cuáles son los puntos de desacuerdo entre el Comité del Paro y ustedes?

Nosotros consideramos que el estado de conmoción es una figura constitucional que está prevista en un sinnúmero de circunstancias y no es ni necesario ni adecuado incluirla en un documento sobre garantías a la protesta pacífica.



Y ustedes les piden que no haya bloqueos en futuros paros...

Ellos presentaron un documento que llamaron el pliego de emergencia. El Presidente accedió a que tuviéramos diálogo y llegáramos a acuerdos sobre los temas que están previstos para discutir en ese pliego. Luego, ellos exigieron que antes de mirar el pliego de emergencia hubiera un documento para garantías de la protesta pacífica. En ese contexto fue que dijimos que necesitábamos hablar sobre las garantías que deben existir para todos los colombianos, y es que no haya bloqueos. La razón de esto es que en Colombia los bloqueos son ilegales. Sabiendo esto, el desescalamiento no es la manera de resolverlos, porque uno no puede violar la ley poquito, medio o mucho.



¿Y ellos cómo se pueden comprometer a eso si no representan a todos los manifestantes?

Nunca les pedimos que hicieran algo que no pudieran hacer. En la propuesta que nosotros hicimos hay un tema de la condena (a los bloqueos) porque es un reconocimiento de la ley y que ejercieran su influencia respecto de quienes ellos influyen, nunca les pedimos que lo hicieran respecto de personas o entidades a las que no influyen.

¿Cuáles son los puntos en los que sí hay acuerdo?

Entre ellos y nosotros dijimos que íbamos avanzando, pero que aplicábamos la regla de que nada está acordado hasta que todo está acordado, para que no se vaya a caer en el error semántico de que un borrador se entienda que es un acuerdo.



Con este panorama, ¿cuándo se sentarán a dialogar nuevamente?



Nosotros estamos absolutamente listos, luego nos sentaremos a seguir trabajando cuando el Comité Nacional del Paro así lo disponga. Lo único que no podemos hacer es trabajar solos.



¿Qué les dice a los que piensan que la apuesta del Gobierno es dilatar para que el Comité del Paro y los manifestantes se cansen?

Nosotros no solamente estamos escuchando al Comité Nacional del Paro sino que hemos acudido proactivamente a buscar a quienes están en las regiones. Aparte del acuerdo con los representantes de las 9 millones de víctimas, convocamos a los alcaldes de los 170 municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial y tenemos una agenda con ellos.



¿Qué futuro puede tener un acuerdo del pliego de emergencia si llevan un mes negociando solo las garantías para la protesta?

Hemos actuado de buena fe y muy juiciosamente.



¿Qué pasa si el Comité del Paro sigue convocando a nuevas marchas?

Lo que nosotros esperamos es que el Comité Nacional del Paro esté a la altura de las expectativas que tiene el país. Que entendamos que necesitamos es dialogar; que cuando se tienen visiones distintas respecto de propósitos comunes, como todos los que están previstos en el pliego de emergencia, necesitamos hablar, conocer las propuestas y llegar a acuerdos.



Si se vuelven a sentar, ¿el Gobierno cree que es viable económicamente el pliego de emergencia?

Nosotros no le damos al Comité Nacional del Paro ni mayor ni menor representatividad de la que tiene. Trabajamos con ellos partiendo de la base de que no representarán a todo el país, pero que representan a una parte de la sociedad que ha expresado inconformidad. Los temas que estaban planteados en el pliego de emergencia son temas que son importantes para el presidente Iván Duque, y están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. En esa medida, sentarnos a escuchar propuestas y alternativas y después de eso acoger las que sean económica y financiera y presupuestalmente aceptables solamente representaría una mejora para el país.



¿Y el diálogo en las regiones continúa?

Sí, hay mesas abiertas en muchos departamentos. Eso está ocurriendo en Norte de Santander, Meta, Putumayo, Guaviare, Nariño, en Cali, entre otros. Esto es en coordinación con la Consejería de Regiones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). De hecho, tenemos más de 200 mesas con los jóvenes de todo el país.



¿Qué resultados hay de esas mesas de diálogos con los jóvenes?



Vamos a recoger todas esas voces para hacer el Conpes de juventudes más ambicioso, que piensa tener la proyección de lo que será la política pública de los jóvenes en los próximos 30 años.



¿El Gobierno conoce si la denominada primera línea tiene algún vocero?

No hemos visto que esto sea una representatividad monolítica. Existen distintos líderes, voceros, distintas inquietudes e inconformidades. No tengo presente que en el país haya un único vocero y por eso la labor que hemos realizado es ir y escucharlos en esa multiplicidad de sitios.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá, junio 9 de 2021. Paro Nacional dia 40, bloqueos en la cra 100 calle 25 c entrada para Fontibón por la calle 26, indígenas misak y primera línea. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

¿Entonces han explorado negociar con ellos?

En el proceso que ha diseñado la Consejería de la Juventud, con el ICBF se están escuchando absolutamente todas esas voces.



Tras el video de Nelson Alarcón, de Fecode, ¿usted siente que este es un paro con intereses partidistas?

No es que yo lo sienta, es que eso fue lo que él dijo.



¿Pero usted cree que en el Comité del Paro hay más intereses políticos electorales que de otra naturaleza?

En el Comité Nacional del Paro hay un número plural de entidades que representan a una pluralidad de organizaciones e intereses. Sí, debo decir que uno de los voceros de ellos hizo declaraciones públicas en las que señaló que su objetivo era electorero y que no estaba actuando con los intereses que había argumentado sino que su propósito eran las elecciones del 2022. Entonces, una cosa es querer influir en las decisiones del país y otra cosa es ocultar una campaña política en una expresión de protesta. Cada cosa debe hacerse con el ropaje que corresponda.



¿En medio de los diálogos evidenció si esta es una postura que comparten más miembros del CNP?

No, yo debo atenerme a los hechos. Es cierto que dentro de las libertades políticas está tanto la gestión política como participar en campañas, así como ejercer el derecho a la protesta. Pero son formas completamente distintas, con condiciones diferentes.

Facebook Twitter Linkedin

Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode. Foto: Archivo particular

¿Qué les dice a quienes argumentan que la solución del paro es implementar el acuerdo de paz?

La implementación de los acuerdos, a través de la política de Paz con en Legalidad, no solamente ha sido evaluada por el Instituto Kroc, por el Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep–, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos –Cerac–, tenemos la misión de verificación de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hace una evaluación trimestral de nuestros avances.



¿Y han evidenciado avances en la implementación?



En la forma como ellos lo han caracterizado, felicitan al presidente Iván Duque por la entereza que ha tenido para obtener unos avances impresionantes, aun con las dificultades derivadas por la migración desde Venezuela, lo ocurrido en San Andrés y el coronavirus. Han dicho que Colombia es ejemplo y una inspiración en la forma como viene implementando. Si hay sugerencia para mejorar, bienvenida.



De otro lado, hay quienes aseguran que al Gobierno le ha faltado autoridad en el paro, ¿usted qué opina?

Creo que el trabajo que han hecho nuestras fuerzas armadas y el liderazgo del Ministerio de Defensa ha sido el adecuado.



Inicialmente, el Gobierno dijo que el paro era promovido por sectores de izquierda radical; después, que eran gobiernos extranjeros; luego, que Santos, ¿para ustedes ahora quiénes están detrás del paro?

Es una respuesta que requiere información múltiple. Yo no soy la persona adecuada para dar esa respuesta sobre todo lo que ha ocurrido en el paro en cuanto a quién lo está movilizando.



¿Para el Gobierno ya concluyó el paro nacional?

Depende. Nosotros con varios grupos que representan a quienes estuvieron protestando pacíficamente ya llegamos a acuerdos. Eso ha sucedido en municipios del Pacífico Nariñense, con representantes de las víctimas. En otras mesas de varios de los departamentos que mencioné antes, estamos avanzando. Tenemos las mesas de jóvenes, en las cuales en algunos de esos ya hay acuerdos o se están implementando, y otras mesas que están en proceso.

Cuando alguien está enfermo, lo primero que hay que hacer es detectar la enfermedad para darle el remedio, ¿no hemos podido detectar la enfermedad que hay en el país?



¿En cuál de todos los frentes, o respecto a cuál de todos los reclamos?



Del Comité Nacional del Paro y otros sectores...



Respecto a lo que ha señalado el Comité Nacional del Paro son siete temas que están planteados de una manera muy genérica, y les interesan a todos los colombianos, como trabajar en asuntos de mujeres, en desarrollo agropecuario, más educación. Los temas son de interés nacional.



Finalmente, usted está a cargo de la implementación de los acuerdos de paz y ahora también del diálogo con el Comité del Paro, ¿cómo divide su tiempo?

Yo soy miembro de un equipo de Gobierno, tenemos muchas personas del Gobierno trabajando en todos los frentes en los que yo estoy. Soy parte de varios equipos.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

