Embajadores de Guaidó se reunirán este sábado en Colombia

Este sábado 27 de abril, los embajadores designados por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se reunirán en Colombia para discutir cómo avanza el cerco diplomático para que Nicolás Maduro deje el poder.

Así lo confirmó este lunes el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quien también participará del encuentro.



Según el Canciller, cada día se avanza más para crear condiciones que permitan finalizar la dictadura de Nicolás Maduro. Para ello, explicó, el papel de Guaidó ha sido fundamental.

Agregó que los avances del cerco diplomático son "gigantescos" y que ya se está en un "proceso irreversible".



"Las dictaduras no se caen de un día para otro. Las dictaduras se caen mediante la creación de las condiciones que conduzcan a que un día cualquiera un hecho se convierta en el detonante final de un proceso que naturalmente tiene que ir estructurándose", afirmó Holmes Trujillo.



El jefe de la cartera de Exteriores dio como ejemplo que a principios de este año no había un presidente interino en Venezuela, no había reconocimiento a una Asamblea Nacional y "nadie podía creer que el presidente interino podía tener el reconocimiento de cerca de 60 países".



Trujillo concluyó diciendo que otra de las pruebas de que el cerco diplomático aumenta es que "a principios de este año nadie pensaba que pudiese haber una reunión de los embajadores de Juan Guaidó, pues el sábado se reunirán en Colombia y yo tendré la honra de instalarla".



POLÍTICA