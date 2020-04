Embajadores que se han caído por escándalos en Colombia

EFE

Francisco Santos

Exembajador en EE. UU.



Francisco Santos ha sido periodista, vicepresidente de la República, candidato a la Alcaldía de Bogotá y embajador de Colombia en Washington, cargo al que renunció en enero del 2020. Aunque su dimisión se dio semanas después de un escándalo, son muchas las voces que señalan la correlación entre los dos hechos.



El escándalo en el que se vio envuelto 'Pacho' Santos se dio a finales del 2019. Tuvo que ver con la filtración de una serie de audios en los que se escuchaba una conversación suya con la canciller, Claudia Blum, que por ese entonces recién se posesionaba en el cargo. Entre las afirmaciones que hizo Santos, hubo reiteradas acusaciones al Departamento de Estado de EE. UU.



"Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe”, señaló 'Pacho' en la conversación. Advirtió también que Mike Pompeo tenía peso, "pero el resto, nada", concluyó.



Adicionalmente, Santos se despachó en contra de algunos funcionarios clave del Gobierno Duque, como el actual ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que en ese momento recién se retiraba de su cargo como canciller. “Yo quiero que te conozcan ( le dijo a Claudia Blum) y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada”, afirmó Santos.



Por esas y otras numerosas declaraciones que se recogen en la conversación es que muchos señalan la dimisión del anterior embajador como un efecto claro de la polémica que generó semanas antes.