Embajadora señalada de mal manejo de recursos fue enviada a Finlandia

Adriana del Rosario Mendoza, una licenciada en lenguas modernas y embajadora de carrera diplomática, fue nombrada por el Gobierno Nacional como embajadora de Colombia ante Finlandia.



Según el decreto 1531 del 23 de noviembre, Adriana del Rosario Mendoza fue elegida como embajadora extraordinario y plenipotenciario porque “se hace necesaria una gestión del más alto nivel” en ese país.

No obstante, en marzo fue señalada y centro de polémica luego de que se conociera que realizó unos gastos, al parecer injustificados y con recursos públicos, mientras fungía como embajadora de Colombia ante la ONU desde el 24 de octubre de 2018.



Según 'Cuestión Pública', en el 2018 Mendoza habría pasado una factura del restaurante Together en Ginebra, Suiza, por una cifra de 600 mil pesos colombianos, y otra cuenta, del 2019, del Restaurante Sabores del Líbano por una cifra de $ 358 mil pesos colombianos.



También se conoció una invitación al restaurante Floor Two del Grand Hotel Kempinski, por un monto de $ 1.486.000 pesos colombianos y otro por 900 mil pesos colombianos.



De acuerdo con lo publicado por el medio, la funcionaria habría justificado esos pagos como ‘Almuerzo con ocasión de la XXXIII Conferencia internacional de la Cruz Roja y la Media Luna roja’ y como ‘Reunión-almuerzo para tratar asuntos de derechos humanos’.



A estos gastos se suman la solicitud de una plancha de ropa por $ 1’700.000 pesos colombianos y un cambio de muebles por 106 millones de pesos colombianos.



“El 29 de octubre de 2018, la embajadora Mendoza le envió un memorando a Carlos Rodríguez Bocanegra, secretario general de la Cancillería, en el que le comunicó la necesidad de reemplazar algunos muebles de la residencia donde vive en Ginebra. No de la oficina. Según asegura la misiva, después de un análisis juicioso y detenido, la embajadora llegó a la conclusión de que era necesario reemplazar unos colchones. Por ese motivo le solicitó al secretario la asignación de una partida de dinero para comprar los muebles nuevos. La solicitud fue de 11.000 francos suizos, unos $34 millones al cambio de ese día”, dice el informe presentado por ‘Cuestión Pública’.

También se registra que el vehículo oficial de la funcionaria es un BMW 740 y que en diferentes ocasiones se habría usado para ‘movilizar al compañero permanente’ de la embajadora.



En 2019 su conductor radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría argumentando que Mendoza pedía usar su vehículo oficial para trasportar a su compañero permanente durante horario laboral a eventos personales.



Estos hechos llevaron a que la oficina de control interno del Ministerio de Relaciones Exteriores abrirá una indagación preliminar por el mal manejo de recursos públicos y la Procuraduría abriera una investigación contra la embajadora por el presunto uso indebido de gastos de representación.

