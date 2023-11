Embajador Ninco Daza apelará fallo que tumbó decreto de su nombramiento: 'Venceremos'

Moisés Ninco Daza, embajador de Colombia en México, reaccionó al fallo del Tribunal de Cundinamarca que declaró nulo el decreto con el cual fue nombrado en dicho cargo.

"Apelaremos en segunda instancia y estoy seguro de que venceremos en lo jurídico. La estrategia del lawfare, la guerra jurídica, no les va a funcionar", señaló.



Luego agregó: "Mientras tanto, seguiremos trabajando concentrados en las tareas que nos puso el Presidente @petrogustavo . ¡Lo importante, más que el cargo, es el encargo!".



En otra publicación, el embajador les envió un mensaje a los miembros del Centro Democrático. "Van a tener que morderse un codo los uribistas que hoy celebran un fallo que en el fondo nos da la razón. No se dan cuenta. Vamos a vencer en la segunda instancia".



Y es que la senadora Paloma Valencia fue una de las que presentó la demanda que falló a favor el tribunal. Aunque las razones para tumbar el nombramiento no fue la falta de experiencia que algunos sectores le reclamaron a Daza, sino un problema con los tiempos de publicación de la hoja de vida del funcionario.



"Seguiremos desarrollando la diplomacia colombiana del cambio, logrando apoyos fundamentales para hacer realidad la Colombia potencia mundial de la vida por la que luchamos", concluyó Daza.

En desarrollo...