El embajador de Colombia en Estados Unidos salió a aclarar una frase que pronunció el presidente Gustavo Petro en uno de los eventos a los que asistió el fin de semana pasado en el marco de su participación en la Asamblea de la ONU de este año.



El jefe de Estado señaló el fin de semana que, supuestamente, desde el gobierno de Estados Unidos pidieron construir un muro para detener la migración por el tapón del Darién, entre Colombia y Panamá.



"Nos han pedido desde aquí, del poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil... que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos”, aseguró el jefe de Estado colombiano.

En ese sentido, Murillo aseguró este martes en su cuenta de X (antes Twitter): "El Pdte

@petrogustavo en su discurso se refirió a un muro en sentido figurado, dijo: “Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos”.



El diplomático agregó que el mandatario fue "tomado fuera de contexto" ya que, dice él, Petro se "refería exactamente a medidas para evitar el paso por el Tapón del Darién de cualquier migrante irregular, cuando se sabe que no contamos con los recursos suficientes".



Por otro lado, señaló que "los asuntos migratorios, y sobre todo, los de interés de la diáspora colombiana, de la Colombia extendida en los Estados Unidos, son parte de una agenda robusta de garantía de derechos para nuestra población".

Estados Unidos dijo que 'no tiene conocimiento' sobre una supuesta petición de hacer un muro



En rueda de prensa, periodistas colombianos le preguntaron al asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden, John Kirby, sobre el comentario del jefe de Estado colombiano.



Aunque este reconoció que hay una acción para contrarrestar la migración irregular por el Darién y otros puntos, dijo que no sabía de un pedido para construir una barrera física en la selva.



Murillo, en este sentido, dijo que Kirby "NO desmintió al presidente Petro, en primer lugar, porque no había nada que desmentir".

"No conozco una petición de estas hechas por este gobierno. Lo que podría decirte es que continuamos trabajando con socios en la región para hacer lo que podamos hacer para reducir el flujo de migrantes del sur al norte, manejados por traficantes”, dijo por otro lado el funcionario estadounidense a Caracol Radio.



En ese sentido, expresó que se viene trabajando con Colombia y otros países para tratar el fenómeno migratorio. Incluso hizo mención de la estrategia de centros físicos en los países de origen para que los migrantes puedan tener alternativas legales de migración a Estados Unidos.

