Este jueves el embajador en México, Moisés Ninco Daza, contó que él también es "usuario habitual de cannabis".



La publicación en su cuenta de Twitter la hizo como respuesta a un video que se ha difundido este 23 de febrero, en el cual la representante a la Cámara del Pacto Histórico Susana Boreal dice que ella consume "marihuana todos los días".



(En contexto: Susana Boreal también se destapó: 'Fumo marihuana todos los días')

El embajador, por su parte, dijo: "La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana".

Yo también soy usuario habitual de cannabis. Así le pese a quienes normalizaron bombardear niños y estigmatizaron fumarse un porro.



La descriminalización y la regulación son parte fundamental del cambio en la política de drogas. Tarea prioritaria de la política latinoamericana. https://t.co/dYMPQU1avx — Moisés Ninco Daza (@MoisesAlvaro_) February 23, 2023

La congresista Boreal, durante una audiencia en la cual aseguró que consume habitualmente, también dijo que: "Las legislaciones suelen ser mucho más atrasadas que las realidades sociales que nosotros estamos viviendo (...). Yo reivindico muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute", afirmó.

Igualmente afirmó que es necesario que exista una transformación cultural para que en el país se acepte que la marihuana no tiene nada que ver en la manera como somos como personas.



"... Mire, yo fumo marihuana y soy representante. No estoy de acuerdo con eso porque la marihuana no es la que me tiene acá, porque tampoco es a la que tiene un montón de gente en sus cosas... hay que desestigmatizar la marihuana", sostuvo.



Aura María Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTCA

Más noticias de Política

- ¿Se ha movido postura del Gobierno frente al proyecto de reforma de la salud?

- Petro sale a respaldar a Francia Márquez tras polémica por su casa en el Valle

- Vicepresidenta Francia Márquez explicó por qué vive en lujosa vivienda en Valle