Embajador en Argentina sigue en consultas hasta que Milei 'cambie su proceder': Murillo

El canciller (e) Luis Gilberto Murillo señaló este martes que el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, seguirá en consultas hasta que Javier Milei, presidente de ese país, 'no cambie su proceder'.



Murillo señaló que las declaraciones del presidente Milei "son inaceptables, irresponsables e irrespetuosas" y que así se lo han hecho saber a través de varios canales diplomáticos.



"Nuestro embajador va a seguir en consultas hasta tanto no se cambie ese proceder del presidente Milei", señaló durante una entrevista en el programa del Gobierno 'Avanza el Cambio', y agregó que durante la cumbre de la Celac tuvo un breve intercambio con el jefe de la delegación argentina en donde fueron claros sobre su posición.



"O se respeta nuestra figura presidencial, un presidente que fue elegido democráticamente, o vamos a seguir en consultas. Entendemos que esa no es la posición de la mayoría del pueblo argentino, pero sí necesitamos superar este escollo", complementó.



Cabe recordar que el llamado a consultas se dio en enero luego de unas declaraciones de Milei en CNN.

El presidente Gustavo Petro en la cumbre de la Celac, en San Vicente y las Granadinas. Foto: Presidencia

“(Petro) es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”, dijo el presidente argentino en una entrevista realizada por la periodista Patricia Janiot.



Luego de estas declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno rechazaba “enérgicamente” estas palabras porque atentaban “contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima”.

El canciller también se refirió a la polémica licitación de pasaportes y aseguró que no se firmará ningún contrato hasta que no haya un concepto jurídico claro por parte de tres entidades.



“Este es un proceso que hay que revisarlo. No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. Por eso, en esta etapa he elevado unas consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Oficina Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente para que ellos realmente conceptúen sobre esta estrategia y ese será el camino que seguiremos”, indicó Murillo.

REDACCIÓN POLÍTICA

