'El presidente Petro ha mostrado ser objetivo': embajador de Palestina en Colombia

Raouf Almalki, embajador palestino en Colombia, manifestó en declaraciones a medios de comunicación, su agradecimiento con el presidente Gustavo Petro, quien ha sido criticado por algunos sectores por no condenar el ataque de Hamás sobre Israel.



El jefe de Estado ha hecho un llamado al diálogo entre las partes y también ha insistido en que se debe cesar la ocupación de Israel sobre Palestina, un Estado que Colombia reconoció en el 2018.



(Puede leer: El rosario de trinos del presidente Petro que afecta el rol de la Cancillería: análisis)

El diplomático agradeció la "posición solidaria con Palestina" que ha manifestado el jefe de Estado colombiano.



"El presidente Petro ha mostrado ser un presidente objetivo, está reclamando una justicia para el pueblo palestino y diciendo que las víctimas palestinas no son menos que las víctimas isralíes", agregó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

En una reciente entrevista con EL TIEMPO, el embajador Almalki señaló que la posición palestina se centra en que "esta situación es responsabilidad total del Estado de Israel, que ha aniquilado y anulado totalmente la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino a través de sus continuas políticas criminales en contra del pueblo palestino".



Manifestó además que "Israel sigue creyendo que si a la fuerza no consigue la capitulación del pueblo palestino, entonces es necesaria todavía aún más fuerza, pero no se ha dado cuenta de que a través de todos estos años, 75 años de ocupación, de Apartheid, etcétera, el pueblo palestino sigue luchando por sus derechos y que este no es el camino".



(Puede leer: Ella era Ivonne Rubio, la joven colombiana que fue asesinada por Hamás en Israel)

Embajador palestino en Colombia, Raouf Almalki. Foto: Embajada de Palestina en Colombia

El rosario de trinos del presidente Petro que afecta el rol de la Cancillería



Las voces críticas frente al rol que ha tomado la Cancillería de Álvaro Leyva durante el gobierno del presidente Gustavo Petro aumentaron esta semana por la posición del Ejecutivo ante el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.



Los internacionalistas coinciden en que el Ministerio ha quedado en un segundo plano por los mensajes del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter), donde ha escrito y republicado más de 100 mensajes sobre el tema en menos cinco días. Al cierre de esta edición, aún no había condenado el ataque.



Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de La Sabana, señala que “la Cancillería se está quedando relegada a las opiniones del presidente Petro. En este tipo de situaciones de respuestas diplomáticas, la Cancillería es la primera llamada a atender esto de una forma unificada”.

Presidente Gustavo Petro - Israel Foto: EFE

Repara, además, que el papel del Ministerio se ha enfocado en “amortiguar, reducir las implicaciones o suavizar muchas de las opiniones que da el Presidente”.



En lo que va del Gobierno ha habido controversia por trinos del Presidente sobre Chile, Salvador, Perú, entre otros. Con este último, las relaciones están afectadas.



Ahora, la posición que se ha asumido en política exterior causó, incluso, el rechazo de 12 excancilleres de las últimas seis administraciones. En una decisión inédita firmaron una carta rechazando los mensajes tanto de la Cancillería como del primer mandatario.



(Si quiere leer completo el análisis, ingrese acá)

REDACCIÓN POLÍTICA



