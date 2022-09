"Lo que ha hecho Ortega es una barbaridad", "vamos a firmar una resolución condenando la violación de los derechos humanos allí", "el Estado colombiano y el presidente Petro manifiestan claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega".



Esas fueron algunas de las frases que pronunció en la mañana de este viernes el canciller Álvaro Leyva en entrevista con la W Radio, mostrando la posición de Colombia frente a las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.



Al ser preguntado por las razones por las cuales Colombia estuvo ausente durante la sesión extraordinaria de la OEA para condenar la situación de dicho país, Leyva manifestó: "Yo estaba presidiendo una delegación en Cuba. Esta fue una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 13 de agosto cuando nosotros estábamos viajando a Cuba ese día. No había decisiones respecto a cómo iba a ser la representación de Colombia en la OEA".



Luego dijo: "De alguna manera se presentó una coyuntura porque interpretamos que era el momento de llamarle la atención al señor Ortega. Estamos convencidos de que las cosas de orden público no se pueden tratar a las patadas metiendo a los enemigos a la cárcel. Esto ha sido una barbaridad".



Confirmó, además, lo que EL TIEMPO reveló en exclusiva hace un par de semanas respecto a la estrategia que el Gobierno Nacional está construyendo frente a Nicaragua en dos temas de enorme trascendencia: la situación interna de derechos humanos de ese país y los casos entre las dos naciones ante Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Una fuente de absoluta credibilidad de la Casa de Nariño le aseguró a este diario que “varios líderes del continente están muy preocupados por lograr la liberación de dirigentes de oposición actualmente detenidos (...) Algunos de ellos consideran que el presidente Gustavo Petro podría interceder con Daniel Ortega para lograr ese propósito”, argumentó.



"Absolutamente es así", dijo Leyva al ser preguntado por la posible intermediación que podría tener el Gobierno del presidente Petro.



Las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, al parecer, no han caído muy bien en Nicaragua, un país con el que Colombia, de acuerdo con el Gobierno, "tiene una agenda bilateral que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional".

Según la W Radio, Nicaragua estaría considerando retirar el beneplácito al designado embajador de Colombia, León Fredy Muñoz, tras las declaraciones de Leyva.



El designado embajador, quien no ha presentado sus cartas credenciales, no ha emitido declaraciones al respecto. EL TIEMPO ha intentado contactarse en repetidas ocasiones con Muñóz, pero no ha sido posible.



Si se llega a dar este escenario, hay un antecedente reciente, pero con Estados Unidos. El pasado 28 julio el ministro de Relaciones de Nicaragua, Denis Moncada, le quitó el beneplácito al postulante embajador de EE. UU. en ese país, Hugo Rodríguez, por "declaraciones injerencistas e irrespetuosas en contra de nuestro país".



