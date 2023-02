Han pasado un poco más de seis meses desde que el presidente Gustavo Petro se posesionó y el canciller Álvaro Leyva tomó las riendas del Ministerio de Relaciones Exteriores.



En este lapso, la gestión de la Cancillería ha estado marcada por el fortalecimiento de las relaciones con algunos países, pero, por otro lado, ciertos polémicos nombramientos en cargos diplomáticos, sumados a las quejas por la demora en trámites de documentos, hacen que este balance tenga dos caras.



La designación por parte del Gobierno de funcionarios en embajadas y consulados se ha convertido en motivo de controversia casi que semanal.



Los nombramientos recientes que han sido centro de la polémica los protagonizan Sebastián Guanumen, recordado por implementar una controversial estrategia digital en la campaña de Petro, fue nombrado como consejero en el consulado de Chile; Temístocles Ortega, exsenador acusado por la Fiscalía por presuntas irregularidades de contratación, fue nombrado embajador en Chile, y Moisés Ninco Daza, quien no tiene título profesional ni experiencia en el sector, fue nombrado en México.

Este es el decreto por el cual fue nombrado Jefe Consular. Foto: Twitter: @GuanumenSeb / Dapre

Los tres casos se suman a los 19 nombramientos, aproximadamente, que Petro ha hecho de funcionarios que no son de carrera y siete que sí lo son. Si bien el primer escenario resulta 'normal' porque no hay suficientes personas de la academia diplomática para llenar las vacantes –y además la ley lo permite mediante los cargos provisionales– hay preocupación en algunos sectores por la idoneidad de las personas elegidas.

La presidenta del sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), la cónsul en Uruguay María Angélica García, le explica a este diario que ese tipo de nombramientos afecta la profesionalización del servicio diplomático. “El mensaje que se manda con esto es que la vía para ocupar estos cargos no es la carrera diplomática y que los méritos no son importantes”.



Señala que esta situación es “frustrante” por varias razones. Por un lado, por el tiempo que les toma a los funcionarios de carrera llegar a ser embajadores, ya que deben cumplir una serie de requisitos para subir en el escalafón hasta llegar al cargo de embajadores, lo cual puede tomar hasta 25 años.



García cuenta que, por ejemplo, con el caso del embajador en México, les sorprende cómo ahora están "homologando experiencia profesional que no es relacionada ni suficiente para estos cargos con el fin de subsanar esos estudios que no tienen. Eso debilita el ingreso al concurso. No es coherente el discurso y la práctica".



El mensaje que se manda con esto es que la vía para ocupar estos cargos no es la carrera diplomática y que los méritos no son importantes.

A Ninco Daza, el comité evaluador del Ministerio de Relaciones Exteriores le avaló, por mayoría, haber participado en un simposio universitario, un modelo de las Naciones Unidas, el trabajo que realizó como estratega de publicidad en la unidad de trabajo legislativo del exsenador Gustavo Bolívar y su liderazgo en la campaña de Petro.



Su falta de título profesional –explica la presidenta– no le hubiera permitido entrar al concurso que menciona, el cual se abre anualmente para que los ciudadanos puedan iniciar, si pasan los requisitos, la carrera diplomática.

Pero desde el sindicato han visto cómo se ha disminuido el interés en este. Este año, por ejemplo, entraron 15 y en tiempos pasados eran hasta 40.

Moisés Ninco (der.) durante su nombramiento como embajador en la Casa de Nariño. Foto: @MoisesAlvaro_

La cónsul señala que esta práctica de nombrar a personas sin experiencia en el sector viene de años atrás, por eso el llamado es a revisar los nombramientos. “Fueron enfáticos al inicio del Gobierno en la necesidad de profesionalizar la carrera porque esa es la única forma de tener un servicio exterior serio, comprometido, asertivo y acertado en decisiones que se tomen a nivel exterior. La promesa siempre estuvo, pero sentimos que no ha cambiado nada”.

Ahora bien, David Castrillón, docente de la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones de la Universidad Externado, y quien les hace un minucioso seguimiento a los nombramientos a través de su blog 'Diplomacia Abierta', menciona que a comparación de la administración del expresidente Iván Duque, el gobierno del presidente Petro, a los seis meses de haber iniciado el Gobierno, ha hecho más nombramientos de carrera tanto para embajadores como para cónsules.



Expone que "no se puede armar una tormenta" cada vez que se nombra a alguien que no es de carrera, porque hay otro lado de la moneda en este debate. Además de que hay más cargos que funcionarios de carrera, menciona que una persona sin experiencia en el sector igualmente puede adelantar de forma adecuada su labor en una embajada.



"Hay ejemplos brillantes de personas que no son de carrera y lo hacen muy bien. No hay que satanizar", dice, pero hace claridad en que sí es necesario revisar la idoneidad de las personas elegidas.

Posesión de los embajadores en Canadá, Brasil, Finlandia, Costa Rica, China y México. Foto: Presidencia

Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, sostiene que es "sorprendente lo politiqueros que están siendo los nombramientos".



Desde su punto de vista, se está privilegiando la idea de la gobernabilidad, es decir, entregarles cargos a personas de los partidos de la coalición y a quienes participaron en su campaña "que no tienen ninguna preparación en temas exteriores".



Coincide con García en que en este Gobierno no se ve el cambio en ese sentido. "Él criticó mucho a otros gobiernos por hacer lo mismo. Dijo que no utilizaría el servicio diplomático como una fuente de politiquería y lo está haciendo".

Eso sí, los analistas concuerdan en que los riesgos de nombrar a personas no idóneas puede afectar el servicio que se les brinda a los colombianos en el exterior: en las embajadas, en lo que tiene que ver con la relación política con otros países y en los consulados, en lo concerniente al trámite de pasaportes y documentos que necesitan los colombianos que viven fuera del país.

Y las consecuencias pueden ir más allá. Los escándalos que se han generado por nombramientos como el de Ninco o incluso el de Víctor de Currea Lugo, cuya designación para ser embajador en Emiratos Árabes se cayó tras los señalamientos por acosos sexual, pueden afectar la imagen de Colombia y dar señales de improvisación.



Castrillón agrega que esta situación de "tire y afloje, acelere y frene" nos hace ver mal y puede generar incertidumbre en otro países sobre la importancia que otras naciones tienen para Colombia. "Crea la percepción fuera del país de que o no sabemos qué estamos haciendo o que el Presidente no tiene la autoridad o criterio para elegir personas para estos cargos", concluye.

Los aciertos de la Cancillería

Aunque ciertos nombramientos se han vuelto un lunar en la gestión de la Cancillería, no todo ha sido malo, teniendo en cuenta que algunas designaciones de personas que no son de carrera han ayudado a fortalecer la relación con países claves para Colombia en medio de una política de exterior marcada por la ideología de Petro y el objetivo de lograr una integración regional.



"Petro se ha acercado a gobiernos ideológicamente cercanos a él (...) Una de las primeras decisiones que tomó fue no condenar los abusos de Ortega en Nicaragua, a pesar de que eso más adelante lo matizó. Defendió a la vicepresidenta Kirchner. Con EE. UU. tiene un discurso ambiguo, es crítico cuando la audiencia es interna o en foros internacionales, pero cuando tiene conversaciones bilaterales ha sido muy cercano", explica el docente Bitar.

Un caso que aplauden los analistas es el del embajador Luis Gilberto Murillo, quien ha ayudado a fortalecer las relaciones con Estados Unidos.



Los analistas coinciden en que su trabajo es de resaltar porque, con los cambios que propone Petro y las diferencias que hay con EE. UU. en ese sentido, ha logrado mejorar la relaciones con ese país cuidando los interés del país, pero sin alterar la relación bilateral.

Luis Gilberto Murillo y Rahul Gupta,diirector de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

También resaltan el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, logrado a través de la gestión del embajador Armando Benedetti, que ha permitido un alivio en la frontera y la reactivación del comercio. Sin embargo, hay un trabajo pendiente por resolver en Colombia en lo que tiene que ver con la atención hacia los migrantes, pues las quejas cada vez aumentan más.



Presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia

Otra funcionaria que no es de carrera, pero que es calificada como un acierto es Carolina Olarte, embajadora ante Países Bajos. “Su experiencia en derecho internacional es conveniente para los litigios”, dice Castrillon. Sin embargo, repara que hay países que no tienen representación aún y eso afecta la seriedad de las relaciones y la gestión de la misión.



Para él, es preocupante que algunas economías claves en Asia todavía tengan vacantes. “Es el caso de Corea, con quien tenemos un TLC, y Japón, un país importante desde el punto de vista de la cooperación”. Por último, dice que preocupa que no hay un liderazgo en dos socios claves europeos: Francia y Reino Unido.



Y no hay que dejar de lado el caso de Perú, donde una comisión del Congreso declaró persona no grata al jefe de Estado colombiano.

El papel del Canciller Álvaro Leyva

El profesor Castrillón resalta el liderazgo que ha tenido el canciller Álvaro Leyva y su capacidad de delegar. “Una persona no puede hacer todo. Él acertó en la designación de sus viceministros Laura Gil y Francisco Coy, quienes han manejado sus portafolios de forma efectiva”.

En el caso de Gil se destacan, por ejemplo, sus intervenciones en escenarios internacionales donde ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la política exterior tiene que ser feminista. Igualmente, su liderazgo por la cruzada que emprendió Colombia para recuperar piezas precolombinas que llevaban años por fuera del país.



La viceministra Laura Gil. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

Pero sobre el rol del canciller, Bitar opina lo contrario, pues considera que Leyva está más interesado en los temas de paz y no tanto en su cartera. "Lo siento desubicado, a pesar de que ha hecho un esfuerzo por cumplir con las labores de su cargo, pero no ha tenido gran liderazgo".



Otros analistas consultados por este diario, pese a eso, mencionan que Leyva ha cumplido una buena labor al intentar ser la voz de la calma cuando la situación se complica con otros países. Así sucedió, por ejemplo, cuando se conoció que el Ministerio Público guatemalteco está investigando al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez.



Petro, en ese entonces, emprendió una fuerte discusión con el presidente del país centroamericano, Alejandro Giammattei. "Los cuerdos no llevamos las sociedades al matadero", le dijo.

Ante ese escenario en el que se incrementaba la tensión, el canciller dio un parte de tranquilidad y bajó el tono en el que se estaba llevando a cabo esta discusión. Luego, incluso, se reunió con el canciller Mario Búcaro para normalizar las relaciones.

Canciller Álvaro Leyva y su homólogo de Guatemala, Mario Búcaro. Foto: Archivo

En cuanto al manejo interno de la Cancillería, desde el sindicato, por ejemplo, siguen esperando poder tener una reunión con él para expresarle sus malestares no solo en lo que tiene que ver con los nombramientos, sino también con el arreglo de las herramientas tecnológicas que están, según dicen, obsoletas.



Y es que esto, en últimas, termina afectando directamente a los ciudadanos, quienes han manifestado inusuales demoras en la entrega de pasaportes y otros documentos.



El mismo Leyva se puso en la tarea de intentar comunicarse con la Cancillería para hacer un trámite y no pudo. Por eso, solicitó una auditoría interna. La Cancillería le dijo a EL TIEMPO que los resultados arrojaron que hay 35 sistemas, la mayoría obsoletos y con problemas de seguridad. En el diagnóstico se expuso que muchas herramientas no tienen soporte “por su obsolescencia”. El cambio, entonces, implica tiempo y recursos.



Este diario, además, conoció que las cosas dentro de la Cancillería no están del todo bien, especialmente porque hay conflictos con la dirección de recursos humanos que, según le dijo una fuente a EL TIEMPO, está "entorpeciendo" la labor diaria.



Lo cierto es que si bien hay algunos aspectos que han funcionado bien en el relacionamiento con otros países y en la gestión del Ministerio, el llamado de algunos sectores es a revisar mejor los nombramientos, pues como se lo contó García a este diario, se avecinan varias demandas que esperan tumbar algunas de las designaciones que ha hecho el Gobierno.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA