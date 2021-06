Listo el relevo en la embajada en Washington

La Casa de Nariño parece muy interesada en acelerar la llegada del nuevo embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón.



Por eso, EL TIEMPO supo que la renuncia del actual embajador, Francisco Santos, se hará efectiva a partir de este 15 julio. El exvicepresidente había presentado una carta de renuncia con fecha 30 de julio.



El Gobierno ya anunció hace unas semanas el nombramiento del exministro Juan Carlos Pinzón, quien ya había sido embajador en Estados Unidos y a quien se le reconocen sus buenas relaciones, no solo con el Congreso sino con el Gobierno de ese país.



Es más, desde enero pasado se esperaba que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden llamara al presidente Duque, pero eso no se daba.



Sin embargo, las gestiones de Pinzón fueron claves para que en la mañana de este lunes el mandatario estadounidense llamara a Duque.



En la llamada, según la Casa Blanca, el presidente Biden reafirmó la duradera alianza entre Estados Unidos y Colombia, y se comprometió a apoyar los esfuerzos de Colombia para combatir la pandemia del COVID-19 mediante la donación de 2,5 millones de vacunas.



Entre otros puntos, expresó su apoyo a los derechos de los manifestantes pacíficos, subrayó que las fuerzas del orden deben cumplir las normas más estrictas de responsabilidad y condenó los actos de violencia y vandalismo.



Hay que recordar que en su momento se filtró una conversación entre el embajador Santos y la anterior canciller en la que se cuestionaba al Departamento de Estado, lo que no dejó muy bien parada a la diplomacia colombiana.



Por eso ahora la llegada de Pinzón podría marcar un punto de inflexión.



Opiniones

Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, destacó que esa llamada llegó tarde porque el Gobierno se demoró en reaccionar, en cambiar a la canciller Claudia Blum y al embajador en Washington, Francisco Santos. A lo que sumó las denuncias sobre intromisión en la pasada campaña presidencial.



María Teresa Aya, profesora de la Universidad Externado, consideró que el hecho de que el gobierno Duque haya decidido cambiar a la canciller Blum y al embajador Santos terminó ayudando para que comenzara a fluir más la comunicación con Washington.





