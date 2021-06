Juan Carlos Pinzón y los que suenan para llegar a embajada en EE. UU.

Con la renuncia del embajador en Washington, Francisco Santos, quien le comunicó este lunes al presidente Iván Duque su deseo de no continuar en el cargo, se abre el sonajero de nombres que podrían llegar a este cargo, clave para la diplomacia colombiana.

De acuerdo con fuentes en la embajada de Colombia, Duque le pidió a Santos viajar a Colombia en los próximos días para hablar del tema. Por ello, la salida del embajador, si bien no ha sido aceptada, sí es muy probable, a pesar de que el funcionario tiene agenda comercial esta semana en Miami y Texas y tiene otro viaje previsto a Nueva York en dos semanas como parte de una segunda visita de la vicepresidenta Ramírez a EE. UU., la cual está organizando el mismo embajador.



(Vea también: Vientos de cambio en la Casa de Nariño/ En secreto)



No obstante, tal como lo había informado EL TIEMPO este domingo, en la Casa de Nariño ya se venía hablando desde hace algunos días de la salida del embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos.



Lo que se dice es que están buscando a una persona con experiencia en asuntos diplomáticos pero que, además, tenga buenas relaciones en Washington. Y todas las miradas recaen en el exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón.



Según le confirmaron fuentes de la Casa de Nariño a este diario, ya se habrían comunicado con Pinzón para hablar del tema; sin embargo, hasta tanto no se oficialice la salida de Santos no se haría nada oficial.



(Le puede interesar: ¿La vicepresidencia en Colombia es un cargo desperdiciado?)



No se puede olvidar que Pinzón ya fue embajador de Colombia en Estados Unidos, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por eso es el nombre que tiene más fuerza hasta el momento en la Casa de Nariño.



También ha venido sonando, aunque con menos fuerza, el nombre de Guillermo Fernández de Soto, quien desde septiembre de 2018 es embajador ante las Naciones Unidas.



Fernández de Soto también fue canciller y ostenta una amplia experiencia en el campo de las relaciones internacionales y la diplomacia colombiana



POLÍTICA​