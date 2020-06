La respuesta de Duque al Gobierno de Cuba

El presidente Iván Duque se refirió este lunes a la carta que la semana pasada envió el Gobierno cubano a propósito de la situación con los miembros del Eln que están en ese país tras la decisión colombiana de suspender las conversaciones con esa guerrilla.



En diálogo con Radio Nacional de Colombia, el mandatario comenzó por señalar que hemos sido un país que ha construido una relación histórica y diplomática con Cuba e incluso destacó que en muchas ocasiones ha tenido conversaciones con el embajador de la isla en Bogotá. Es más, dijo que ha sido una relación “transparente”.

Por eso destacó que “una cosa es la relación con Cuba y otra cosa es el Eln”.



El mandatario comenzó por señalar que, al inicio de su gobierno, dijo que había que evaluar los 17 meses de diálogo que había mantenido su antecesor con esa guerrilla y recordó que durante ese lapso cometieron más de 100 asesinatos, además de que perpetraron varios secuestros y atentados.



Destacó que tras esa evaluación se decidió que solo se exploraría la posibilidad de un acercamiento con dicho grupo sobre la base de ver la liberación de todos los secuestrados y que se suspendieran los actos terroristas.



Entonces recordó que vino el atentado contra la Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó 22 muertos. “No estamos hablando de una pilatuna de barrio, sino de un acto terrorista”, dijo Duque.

En ese sentido destacó que luego de esa acción lo que ha hecho el Gobierno colombiano es proceder conforme a la Constitución y la ley y por eso se pidieron en extradición los jefes guerrilleros en están en Cuba.



“Porque esto no se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo o un desavenencia. No, aquí se trata de un acto terrorista y esos actos terroristas se los reivindicó el comando central de esa organización, y varios miembros de ese comando central están en La Habana y si ellos se lo reivindicaron, es porque conocían del hecho", dijo Duque.

Pero, eso sí, fue contundente en una aclaración: “Jamás, jamás se me pasaría por la cabeza que el Gobierno cubano conociera de una situación de esas”.



Para Duque, con el hecho de que el Eln haya reconocido que perpetró el atentando, “queda demostrado también que ese grupo terrorista abusó de la confianza y de la buena fe del Gobierno cubano”.



“Porque el Gobierno cubano no les ha propiciado para que planeen atentados, sino para que hagan exploraciones de paz”, dijo.



“Yo le digo respetuosamente al Gobierno cubano, acá se trata es de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el Eln".

